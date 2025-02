RTL hat - wie zuvor schon den Legenden-Dschungel - in diesem Jahr nun auch das klassische Dschungelcamp erstmals durchgehend um 20:15 Uhr gezeigt statt wie sonst üblich (mit einigen Ausnahmen) erst um 22:15 Uhr. Die Frage war, wie sich das auf die Reichweiten auswirken würde - schließlich gab es widerstreitende Effekte. War in der Vergangenheit die späte Sendezeit bis meist nach Mitternacht einigen wohl zu lange, so herrschte diesmal dafür eine stärkere Konkurrenzsituation um 20:15 Uhr vor.

Der frühere Start hat nun in jedem Fall dazu geführt, dass die zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg (also beispielsweise durch Festplattenrekorder - zeitversetzte Streaming-Nutzung bei RTL+ ist hier außen vor), deutlich geringer ausfiel als im letzten Jahr. Die 17 Folgen gewannen im Nachhinein diesmal noch zwischen 300.000 und 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Im vergangenen Jahr betrug das nachträgliche Plus zwischen 480.000 und 970.000.

Hatte sich der Reichweitenschnitt nach vorläufiger Gewichtung der Quoten noch fast auf Höhe des Vorjahres bewegt, so zeigt sich nach der endgültigen Gewichtung nun also ein merklicher Rückgang von 4,52 auf 4,19 Millionen. Dass die Marktanteile im Vergleich zum Vorjahr angesichts der früheren Sendezeit absinken würden, war ohnehin erwartbar, mit 30,4 Prozent (Vorjahr 37,5 Prozent) bei den 14- bis 49-Jährigen kann man bei RTL aber trotzdem hochzufrieden sein.

Ohnehin spielt für eine Gesamtbewertung natürlich auch die Streaming-Nutzung eine entscheidende Rolle, die über die letzten Jahre stets zugenommen hat. Vergleichbare Zahlen zu der durchschnittlichen Sehbeteiligung aus dem Linearen liegen hier nicht öffentlich vor. Für die erste Woche des Dschungels hatte die Auswertung der Programmmarken bei den Streamign-Nettoreichweiten aber schon Rekorde ergeben, in der zweiten Dschungel-Woche lag der Wert mit 2,46 Millionen ganz knapp unter diesem Rekord. Eine genauere Auswertung der Programmmarken aus KW 6 erscheint am Dienstag.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 07.02.

22:31 5,03

(+1,11) 23,3%

(+3,6%p.) 1,42

(+0,57) 27,6%

(+8,4%p.) ZDF Magazin Royale 07.02.

23:04 2,15

(+0,45) 13,0%

(+2,1%p.) 0,79

(+0,33) 20,4%

(+7,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 04.02.

20:15 4,41

(+0,44) 17,2%

(+1,1%p.) 1,88

(+0,28) 32,9%

(+2,6%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 06.02.

20:15 4,30

(+0,40) 16,4%

(+0,7%p.) 1,77

(+0,24) 32,0%

(+1,9%p.) Der Bergdoktor 06.02.

20:15 5,78

(+0,38) 20,8%

(+0,2%p.) 0,65

(+0,07) 11,4%

(+0,5%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 05.02.

20:15 4,29

(+0,38) 16,6%

(+0,9%p.) 1,72

(+0,22) 29,7%

(+1,7%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Finale 09.02.

20:15 4,78

(+0,37) 17,5%

(+0,7%p.) 1,83

(+0,17) 27,2%

(+1,2%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 03.02.

20:15 4,41

(+0,35) 17,0%

(+0,7%p.) 1,80

(+0,24) 32,8%

(+2,4%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 08.02.

20:15 3,99

(+0,35) 15,4%

(+0,6%p.) 1,57

(+0,16) 28,7%

(+1,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 07.02.

20:15 4,40

(+0,34) 16,8%

(+0,4%p.) 1,70

(+0,19) 31,1%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.02.-09.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Den mit Abstand größten Nachschlag gab's natürlich auch in der ersten Februar-Woche wieder für die "heute-show", die durch ein nachträgliches Reichweitenplus um 1,11 Millionen zum zweiten Mal in Folge die 5-Millionen-Marke überspringen konnte. Kurz vor der Bundestagswahl ist das Bedürfnis nach satirischer Einordnung also offenbar besonders hoch. Auch das "ZDF Magazin Royale" lag mit einem Plus von 450.000 noch knapp vor der stärksten Dschungel-Folge, was die stärkste zeitversetzte Nutzung anbelangt. Bei den 14- bis 49-Jährigen schnellte der Marktanteil hier um 7,0 Prozent nach oben, bei der "heute-show" sogar um 8,4 Prozent.

Auffällig ist auch ein besonders hoher Aufschlag für die Lanz-Sendung vom 5. Februar - also jene, in der unter anderem der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla und Linken-Politiker Gregor Gysi zu Gast waren. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich der Marktanteil nachträglcih um 4,2 Prozentpunkte auf hervorragende 14,4 Prozent. Die Gesamt-Reichweite kletterte von 1,7 auf 1,95 Millionen. Nur ein einziges Mal gab es für das Format bislang ein höheres nachträgliches Plus. Die Habeck-Ausgabe vom Abend zuvor war allerdings alles in allem trotzdem die Gefragtere, hier kletterte die Reichweite nachträglich um rund 200.000 auf 2,5 Millionen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 07.02.

22:31 5,03

(+1,11) 23,3%

(+3,6%p.) 1,42

(+0,57) 27,6%

(+8,4%p.) ZDF Magazin Royale 07.02.

23:04 2,15

(+0,45) 13,0%

(+2,1%p.) 0,79

(+0,33) 20,4%

(+7,0%p.) Markus Lanz 05.02.

23:15 1,95

(+0,25) 18,6%

(+1,5%p.) 0,34

(+0,12) 14,4%

(+4,2%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 04.02.

20:15 4,41

(+0,44) 17,2%

(+1,1%p.) 1,88

(+0,28) 32,9%

(+2,6%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 03.02.

20:15 4,41

(+0,35) 17,0%

(+0,7%p.) 1,80

(+0,24) 32,8%

(+2,4%p.) Die Landarztpraxis 06.02.

18:59 0,80

(+0,15) 3,8%

(+0,6%p.) 0,13

(+0,08) 3,8%

(+2,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 06.02.

20:15 4,30

(+0,40) 16,4%

(+0,7%p.) 1,77

(+0,24) 32,0%

(+1,9%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 08.02.

23:30 0,81

(+0,14) 9,1%

(+1,1%p.) 0,32

(+0,06) 14,3%

(+1,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 05.02.

20:15 4,29

(+0,38) 16,6%

(+0,9%p.) 1,72

(+0,22) 29,7%

(+1,7%p.) Die Landarztpraxis 07.02.

18:59 0,82

(+0,12) 4,0%

(+0,5%p.) 0,15

(+0,06) 4,3%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.02.-09.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;