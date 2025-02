Auch wenn sich die Wahl-Formate angesichts des kurzen Bundestags-Wahlkampfes in diesen Tagen knubbeln: Das Interesse daran ist weiterhin sehr hoch. Am Montag brachte nun die ARD ihr Bürgerformat "Wahlarena" an den Start und erreichte damit ähnlich viele Leute vor dem Fernseher wie in der vergangenen Woche das ZDF-Pendant "Klartext". So verfolgten im Schnitt 5,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, die erst um 21:13 Uhr startete.

Damit war sie deutlich gefragter als das vorausgehende "Was bewegt Deutschland?", das 3,35 Millionen Personen eingeschaltet hatten. Während hier der Marktanteil beim Gesamtpublikum noch bei 12,9 Prozent lag, schnellte er bei der "Wahlarena" dann auf 22,2 Prozent nach oben. Beiden Formaten gemeinsam war, dass sie besonders in der jüngeren Altersgruppe gefragt waren.

So kam "Was bewegt Deutschland?" in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf einen Marktanteil von 14,8 Prozent, die "Wahlarena" im Anschluss auf 26,6 Prozent. Die "Wahlarena" war damit sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den Jüngeren die mit Abstand meistgesehene Primetime-Sendung am Montag, in Sachen Gesamt-Reichweite lag nur die "Tagesschau" mit 5,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern allein im Ersten vorn.

Nach den "Tagesthemen", die diesmal zwar erst ungewöhnlich spät um 23:22 Uhr an den Start gingen, dort aber trotzdem noch 2,89 Millionen Menschen und Marktanteile von 24,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 19,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte, ging es unter dem Titel "Und sonst so?" dann noch um die Parteien, die in Wahlumfragen nur unter "Sonstige" auftauchen. Die einstündige Reportage verfolgten ab kurz vor Mitternacht noch eine Million Menschen. 14,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 14,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gemessen.

Mehr zum Thema ZDF-"Klartext" hängt sogar Heidi Klums "Topmodels" ab

RTL-"Quadrell" hängt "Duell" von ARD/ZDF in der Zielgruppe ab

"TV-Duell" deutlich gefragter als das "Triell" 2021

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;