Mit "Promis unter Palmen" gelang Sat.1 2020 ein Überraschungs-Hit im Reality-Genre: Über drei Millionen sahen damals im Schnitt zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei über 18 Prozent. Doch schon die erste Staffel wurde von einem Mobbing-Eklat getrübt, Staffel 2 begann zwar auch mit guten Quoten, es folgte aber direkt ein Homophobie-Eklat. Und nach dem plötzlichen Tod von Willi Herren brach Sat.1 die Ausstrahlung ganz ab. Vier Jahre später wagt man nun noch einen Anlauf. Doch vom Erfolg von einst war man zumindest zum Auftakt noch weit entfernt.

So waren am Montagabend im Schnitt 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, das waren weniger als halb so viele wie zum Auftakt der zweiten Staffel. Die erste Staffel war einst gar mit über 2,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gestartet. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 4,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,0 Prozent Marktanteil erreicht. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 standen 7,5 Prozent Marktanteil auf dem Konto.

Damit lag das Format über dem Sat.1-Senderschnitt - doch zugleich auch klar unter den Erwartungen. Um 22:46 Uhr schloss sich in Sat.1 direkt noch die "Promis unter Palmen - Late Night Show" an. 460.000 Reality-Fans konnte der Sender damit bei der Stange halten. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank auf magere 5,4 Prozent ab.

Als herbe Enttäuschung entpuppte sich unterdessen in diesem Jahr auch "Promi First Dates" bei Vox. Hatten die Folgen in den Vorjahren stets noch für gute Quoten in der Primetime gesorgt, so hatte es schon vergangene Woche mit 6,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nur mau ausgesehen. An diesem Montag ging's nun auf ganz schwache 4,4 Prozent runter. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil sogar nur bei 3,6 Prozent. "Promi First Dates" erreichte ab 20:15 Uhr im Schnitt 0,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit rund 110.000 weniger als die normale Folge im Vorabendprogramm.

