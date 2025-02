am 18.02.2025 - 09:38 Uhr

Mit insgesamt über fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und stolzen 26,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war die "Wahlarena" der ARD am Montagabend das gefragteste Programm (Mehr dazu in einem eigenen Artikel). Dem ZDF, das montags sonst meist den Sieg für sich reklamieren kann, blieb damit diesmal nur der zweite Platz. Teil 1 des Zweiteilers "Lillys Verschwinden" kam mit 4,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern trotzdem auf gute 16,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Beim jüngeren Publikum spielte der Film mit 6,8 Prozent Marktanteil keine größere Rolle - hier fiel die Rolle des stärksten Verfolgers stattdessen RTL zu, wo "Wer wird Millionär?" gute 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. Das Quiz findet dabei generationenübergreifend sein Publikum: Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil mit 11,2 Prozent fast genauso hoch. Insgesamt hatten 2,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Ein enttäuschender Abend war es hingegen für ProSieben. "TV Total - Aber mit Gast" erreichte ab 20:15 Uhr nicht mal eine halbe Million Menschen. Im Schnitt rund 470.000 sahen zu, das entsprach insgesamt einem Marktanteil von nur 1,8 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb man mit 5,6 Prozent Marktanteil klar unterm Soll.

Im Anschluss lief dann "Die Quatsch Comedy Show", die es nach dem Raab-bedingten kurzfristigen Durcheinanderwirbeln des Programms vom Mittwoch auf den Montagabend verschlagen hat anstelle des eigentlich angekündigten "Fake News", das nun dienstags zu sehen sein wird. Die "Quatsch Comedy Show", die sich auch auf dem alten Sendeplatz am Mittwochabend schon schwer tat, hatte es angesichts des schwächeren Vorlaufs natürlich nun nicht gerade leichter. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 3,4 Prozent sehr schlecht aus, insgesamt sahen im Schnitt nur rund 300.000 Personen zu. Eine alte Folge direkt im Anschluss kam auf 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Damit fiel ProSieben im Lauf des Abends deutlich hinter Kabel Eins zurück, wo zunächst "xXx - Triple X" und dann "xXx 2 - The Next Level" jeweils 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 20:15 Uhr insgesamt zu, den zweiten Film verfolgten dann noch 400.000 Personen. Für "Die Geissens" gab's unterdessen wenig zu holen, bei RTLzwei reichte es nur für 3,5 und 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für die beiden Folgen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;