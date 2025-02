Das Interesse an den Hochzeitsvorbereitungen von Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus war zum Auftakt am Mittwochabend doch äußerst begrenzt. Die Dokusoap "My Big Fat Italian Wedding" erreichte ab 20:15 Uhr nur rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die zweite Folge steigerte sich dann leicht auf 230.000. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen somit bei 0,8 und 1,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es mit 1,6 Prozent los und wurde ab 21:15 Uhr mit 2,2 Prozent nur wenig besser.

Der Tiefpunkt des Abends war für RTLzwei damit aber noch nicht erreicht: "Die Schnäppchenhäuser", wovon ab 22:15 Uhr sogar eine neue Folge zu sehen war, kam sogar nur auf einen Marktanteil von 0,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Gerade mal 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten sich insgesamt für die Sendung.

RTLzwei rangierte am Mittwochabend damit noch hinter Nitro, wo "James Bond 007 - Sag niemals nie" 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, "Harte Ziele" lag am späten Abend ebenfalls bei 2,3 Prozent. Insgesamt erreichte der Bond-Film 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch DMAX ließ RTLzwei hinter sich. Dort erreichte "Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge" mit zwei Folgen erst 2,8 und dann 3,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Richtig gut schlug sich am Mittwochabend unterdessen Kabel Eins, wo der Film "Star Trek Beyond" mit 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen punkten konnte. 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Wonder Woman 1984" kam danach auf immerhin noch 4,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Wenig Interesse herrschte hingegen am Schlager-Abend bei RTLup. "Schlagerliebe hautnah - Mickie Krause" sahen sich ab 20:15 Uhr noch 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an, schon das reichte aber nur für 0,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Schlagerliebe Live aus St. Anton (2025)" hielt danach nur 110.000 Schlager-Fans vor dem Bildschirm, "Schlagerliebe Live - Hüttenparty (2025)" ab 23 Uhr sogar nur 70.000. Die Marktanteile bewegten sich bei Jung und Alt weiterhin unter der 1-Prozent-Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;