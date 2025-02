am 21.02.2025 - 08:45 Uhr

Mehr als fünf Millionen Menschen haben am Donnerstagabend ab 22 Uhr die "Schlussrunde" im Vorfeld der Bundestagswahl bei ARD und ZDF gesehen. Dabei hatte das ZDF jedoch die Nase vorn: Dort erreichte die Debatte, an der insgesamt acht Politikerinnen und Politiker teilnahmen, im Schnitt 2,93 Millionen Menschen, die einem Marktanteil von 17,2 Prozent entsprachen. Im Ersten waren weitere 2,35 Millionen dabei, die für 13,8 Prozent Marktanteil sorgten. Verglichen mit 2021 ließ das Interesse an der "Schlussrunde" etwas nach - danach hatten ARD und ZDF die Diskussion aber noch um 20:15 Uhr gezeigt. Als die Sendung 2017 ebenfalls um 22:00 Uhr lief, lag die Reichweite hingegen nur bei knapp über vier Millionen.

Dass ZDF diesmal die Oberhand übernahm, mag indes überraschen, schließlich hatte Das Erste am Donnerstag um 20:15 Uhr zunächst noch knapp vor dem ZDF gelegen: 5,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten die Krimireihe "Die Bestatterin" zur meistgesehenen Sendung des Tages und sorgten für 22,1 Prozent Marktanteil, während "Der Bergdoktor" im ZDF auf 5,30 Millionen Personen sowie einen Marktanteil von 20,8 Prozent kam. Doch schon bei den anschließenden Nachrichten drehte sich das Bild: Während die "Tagesthemen" im Ersten durchschnittlich 3,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählten, hielt das "heute-journal" im ZDF noch 4,27 Millionen Menschen vor dem Fernseher.

Ebenfalls bemerkenswert: Beim jungen Publikum war die "Schlussrunde" ebenfalls gefragt, kam auf 11,8 Prozent Marktanteil im Ersten und sogar 14,6 Prozent im ZDF. Das ZDF war aber auch abseits der Debatte den gesamten Abend über bei den 14- bis 49-Jährigen zweistellig unterweg: So positionierte sich der "Bergdoktor" mit 10,4 Prozent bereits als stärkster Verfolger von "Germany's next Topmodel", ehe das "heute-journal" auf 10,7 Prozent kam. Später am Abend erzielte "Markus Lanz" sogar 16,7 Prozent.

Ohnehin gelang es dem Zweiten deutlich besser, das Publikum nach der "Schlussrunde" vor dem Fernseher zu halten. So erreichte Lanz ab 23:31 Uhr im Schnitt noch 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie hervorragende 21,8 Prozent Marktanteil. Auch das "heute-journal Update" war um 0:47 Uhr mit fast einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern noch sehr gefragt. Im Ersten wiederum brachte es "Kontraste" noch auf 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe "extra 3" auf dem ungewohnten Mitternachts-Sendeplatz diesmal nicht über 640.000 Personen und 9,0 Prozent Marktanteil hinauskam.

Mit einem Tagesmarktanteil von 18,1 Prozent war das ZDF dann auch klarer Tagesmarktführer am Donnerstag. Bei der ARD kann man angesichts eines Tagesmarktanteils von 14,3 Prozent aber ebenfalls zufrieden sein. Hier sorgte am Nachmittag die Biathlon-WM für zusätzlichen Rückenwind: 3,13 Millionen Menschen sahen die Single-Mixed-Staffel und fachten den Marktanteil nach 16 Uhr auf starke 27,3 Prozent an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;