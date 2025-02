am 21.02.2025 - 09:06 Uhr

Nachdem "Germany's next Topmodel" auf dem ungewohnten Mittwochs-Sendeplatz auf ein neues Allzeit-Tief fiel, lief es für die ProSieben-Show im gewohnten Umfeld am Donnerstagabend wieder ein ganzes Stück besser. Mit im Schnitt 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren steigerte sich "GNTM" auf starke 17,1 Prozent Marktanteil und war damit sogar noch ein wenig erfolgreicher als beim Staffel-Auftakt vor einer Woche, der - gemessen an vorläufig gewichteten Zahlen - auf 16,4 Prozent gekommen war.

Insgesamt sank die Reichweite binnen Wochenfrist jedoch um fast 200.000 Personen auf nun 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Gleichwohl war das Interesse jedoch deutlich höher als noch am Abend zuvor, als "Germany's next Topmodel" nur knapp über der Millionenmarke lag. Diesmal schalteten nun im Schnitt 1,43 Millionen ein. Die Fans auch danach vor dem Fernseher zu halten, stellte ProSieben dagegen erneut vor eine große Herausforderung: Gerade mal noch 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Anschluss die Dokusoap "Dr. Rick & Dr. Nick", mehr als ein Marktanteil von 4,1 Prozent war somit in der Zielgruppe nach 23 Uhr nicht zu holen.

Um 20:15 Uhr behielt ProSieben dank Heidi Klum dagegen die Oberhand bei den 14- bis 49-Jährigen. RTL und Sat.1 lieferten sich jedoch ein enges Rennen um den stärksten privaten Verfolger: Am Ende kam "Mario Barth deckt auf!" mit 9,1 Prozent Marktanteil durchs Ziel, während Jörg Pilawas "1% Quiz" mit einer neuen Folge auf 8,8 Prozent, nachdem Sat.1 zuletzt einige Wiederholungen eingeschoben hatte. Insgesamt lag Pilawa mit 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hingegen vor Mario Barth, der mit seiner Show auf dem ungewohnten Donnerstags-Sendeplatz nur 1,11 Millionen erreichte.

Am späten Abend taten sich hingegen beide Sender schwer: So fiel die RTL-Doku "Bankraub 2.0: Jagd auf die Automatensprenger" auf 6,0 Prozent Marktanteil zurück, während das neue Sat.1-Quioz "Darf ich das?" nur 4,8 Prozent schaffte. Durchweg mau verlief der Abend dagegen für Vox, wo "James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie" mit 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ziemlich blass blieb, ehe "Atomic Blonde" gar auf schwache 3,2 Prozent zurückfiel. Im Dokusoap-Duell lag RTLzwei zudem klar hinter Kabel Eins: Gerade mal 3,0 Prozent Marktanteil erzielte "Hartes Deutschland", während sich "Achtung Abzocke" mit ordentlichen 4,5 Prozent zurückmeldete.

