am 21.02.2025 - 09:21 Uhr

Nachdem das Playoff-Hinspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Kopenhagen in der Vorwoche noch bei RTL zu sehen war, lief das Rückspiel am Donnerstag nur beim Spartensender Nitro - was wohl nicht zuletzt der frühen Anstoßzeit geschuldet war. Für Nitro erwies sich die Übertragung aber letztlich als schöner Erfolg, wenngleich die Quoten erwartungsgemäß nicht durch die Decke gingen.

Am Ende sorgte jedoch die Verlängerung für einen spürbaren Reichweiten-Push: Mit der zweiten Hälfte der Verlängerung, in der Heidenheims Aus besiegelt wurde, erreichte der Sender ab 20:42 Uhr im Schnitt 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum Vergleich: Den Beginn des Spiels hatten nur knapp mehr als eine halbe Million Fans gesehen. Danach zog das Interesse jedoch allmählich an: 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern waren bei der zweiten Hälfte mit dabei, ehe die ersten 30 Minuten der Verlängerung schließlich von 710.000 Menschen gesehen wurden.

In der Zielgruppe bewegten sich die Marktanteile der Live-Übertragung unterdessen zwischen 2,6 und 3,6 Prozent und damit auf einem für Nitro überzeugenden Quoten-Niveau. Nach Abpfiff ließ das Interesse jedoch schnell nach. Die US-Serie "Leverage 2.0" tat sich zudem erst mal ziemlich schwer, Fuß zu fassen und startete um 21:41 Uhr mit gerade mal 0,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Erst nach Mitternacht sollte wieder eine Eins vor dem Komma stehen.

Neben Nitro punktete am Donnerstagabend übrigens auch Sport1 mit Live-Sport: Dort erreichte die Premier League im Darts über fast vier Stunden hinweg im Schnitt 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen sehr guten Marktanteil von 2,3 Prozent in der Zielgruppe. Schnittmengen mit den Fans von "My Style Rocks" gab's hingegen nicht: Eine Wiederholung der Modeshow fiel um Mitternacht auf 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück und erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen nur sehr überschaubare 0,2 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;