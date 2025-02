5,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten dem ZDF-Krimi "Die Chefin" am Freitagabend einmal mehr den Tagessieg - auch wenn über eine halbe Million weniger einschalteten als noch in der Woche zuvor. Der Marktanteil lag bei starken 21,4 Prozent beim Gesamtpublikum, selbst bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Die Chefin" mit 9,0 Prozent Marktanteil weit über dem ZDF-Senderschnitt. Im Anschluss verfolgten dann 4,52 Millionen Krimi-Fans "SOKO Leipzig", die Marktanteile beliefen sich hier auf 18,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dagegen hatte die Übertragung des Fußball-Nations-League-Spiels der Frauen zwischen den Niederlanden und Deutschland keine Chance. 2,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier gezählt, das entsprach einem Marktanteil von 9,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,3 Prozent Marktanteil erreicht.

Am späten Abend zeigte Das Erste dann noch die Serie "Families Like Ours - Nur mit Euch". Ab 23:12 Uhr sahen 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Folge, im weiteren Verlauf ging die Reichweite dann sukzessive zurück. Folge 4 kam noch auf 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, startete aber auch erst um 1:38 Uhr nachts. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum bewegten sich zwischen 4,0 und 5,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lagen sie zwischen 0,7 und 2,5 Prozent. Die lineare Ausstrahlung erzielte damit also mal wieder ernüchternde Werte, entscheidend für die ARD ist aber die Nutzung in den Mediatheken.

Fürs ZDF sah es hingegen auch am späteren Abend gewohnt gut aus: Die "heute-show" verlor zwar ebenfalls im Vergleich zu den letzten Wochen etwas an Reichweite, 3,73 Millionen waren aber dabei. Angesichts von Marktanteilen von 17,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gibt's wenig zu meckern. Das "ZDF Magazin Royale" sahen sich danach noch 1,92 Millionen Personen an. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 17,5 Prozent sogar höher als bei der "heute-show", insgesamt reichte es aber nur für 11,8 Prozent. Das Kulturmagazin "Aspekte" lag mit 9,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum ebenfalls noch auf einem guten Niveau, insgesamt hatten 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Der Marktanteil belief sich insgesamt auf 7,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;