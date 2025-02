Bevor in der kommenden Woche das Publikum darüber entscheiden wird, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest in Basel vertreten wird, waren die verbliebenen Acts am Samstagabend bei RTL erstmals mit ihren potenziellen ESC-Songs zu hören. Für einen zusätzlichen Quoten-Push sorgte das Halbfinale von Stefan Raabs "Chefsache ESC 2025" allerdings nicht. Im Schnitt schalteten 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein und damit ähnlich viele wie vor einer Woche. In der Zielgruppe ging der Marktanteil sogar noch einmal leicht zurück und lag mit 700.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren diesmal bei 16,2 Prozent. Das reichte, um sich in der Primetime an die Spitze zu setzen.

Allerdings lag das "Bürger-Speed-Dating" ebenfalls auf dieser Flughöhe - zumindest wenn man die Quoten von Sat.1 und ProSieben zusammenrechnet. Der "Wahl-Countdown", dem sich Olaf Scholz Robert Habeck und Alice Weidel stellten, nicht aber Friedrich Merz, erreichte auf beiden Sendern einen Marktanteil von 16,0 Prozent. Deutlich erfolgreicher war jedoch Sat.1, das auf 9,2 Prozent kam, während sich ProSieben mit 6,8 Prozent begnügen musste.

Insgesamt entschieden sich in Sat.1 durchschnittlich 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am Abend vor der Wahl für die Sendung, weitere 760.000 kamen bei ProSieben dazu. Auch später am Abend war Sat.1 deutlich stärker: Auf immerhin 7,6 Prozent Marktanteil brachte es der Sender mit "Forrest Gump", während "Spontaneous - Zerplatzt" bei ProSieben nur 3,6 Prozent erzielte. RTL blieb dagegen auch nach der ESC-Show zweistellig und erzielte mit der Wiederholung von "Du gewinnst hier nicht die Million" noch ordentliche 11,3 Prozent Marktanteil.

Sehr zufrieden kann man unterdessen bei RTLzwei sein, wo sich der Spielfilm "Die Welle" um 20:15 Uhr mit einem Marktanteil von 5,7 Prozent in der Zielgruppe sehr respektabel schlug, ehe auch "Das Experiment" noch gute 4,9 Prozent verbuchte. Bei Vox wiederum erreichten "Seventh Son" und "James Bond 007 - Goldeneye" Werte von 5,5 und 4,4 Prozent. Gefragter war der Sender aber am Vorabend: Hier erreichte die Dokusoap "Harte Hunde - Die Urlaubsvertretung" im Schnitt 1,12 Millionen Menschen sowie gute 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Schlusslicht in der Primetime war indes Kabel Eins, das mit "Navy CIS: Hawaii" bei Kabel Eins über drei Stunden hinweg bei weniger als zwei Prozent verharrte und damit noch hinter RTL Super zurückfiel.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;