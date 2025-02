am 23.02.2025 - 08:56 Uhr

30 Jahre ist es her, dass die erste Klappe zur "Stubbe"-Reihe fiel, die sich für das ZDF zum riesigen Erfolg entwickeln sollte. Am Samstag war Wolfgang Stumph nun ein letztes Mal in der Rolle des "Stubbe" zu sehen - und lockte damit noch einmal viele Menschen vor den Fernseher. Durchschnittlich 6,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten den ZDF-Krimi zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages und trieben den Marktanteil auf starke 26,9 Prozent beim Gesamtpublikum.

Zum Vergleich: Das Erste erreichte als stärkster Verfolger nicht einmal halb so viele Menschen, war mit der Wiederholung von "Guglhupfgeschwader" aber ebenfalls erfolgreich - insbesondere bei den Jüngeren. Denn während 2,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt für 12,2 Prozent Marktanteil sorgten, waren bei den 14- bis 49-Jährigen sogar sehr gute 14,0 Prozent für den Spielfilm drin. Hier hatte "Stubbe - Familie in Gefahr" übrigens das Nachsehen, auch wenn man in Mainz mit den erzielten 8,0 Prozent Marktanteil ebenfalls zufrieden sein kann.

Im Anschluss an "Stubbe" hielt "Der Staatsanwalt" unterdessen noch 4,21 Millionen Menschen beim ZDF, ehe auch das "heute-journal" mit 2,71 Millionen noch gefragt war. "Das aktuelle Sportstudio" wiederum sahen 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und punktete mit 11,5 Prozent Marktanteil auch bei den Jüngeren. Zweistellig blieb daneben auch die ARD, wo der Spielfilm "Leberkäsjunkie" noch mit 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen punktete und die "Tagesthemen" auf 11,3 Prozent kamen.

Tagsüber konnte sich der Sender zudem auf die Biathlon-WM verlassen, die den Marktanteil mit der Frauen-Staffel beim Gesamtpublikum auf fulminante 41,0 Prozent trieb. Durchschnittlich 3,66 Millionen Fans sahen zu, ehe die Männer-Staffel später sogar 3,87 Millionen vor den Fernseher lockte und noch 31,4 Prozent Marktanteil erreichte. Damit war Biathlon sogar gefragter als die Bundesliga-"Sportschau", die am Vorabend von 3,73 Millionen Menschen gesehen wurde. Mit Marktanteilen von 19,5 Prozent bei allen sowie 15,9 Prozent bei den Jüngeren lief's aber auch für den Klassiker sehr gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;