am 24.02.2025 - 14:22 Uhr

Der Endspurt im Wahlkampf vor der Bundestagswahl bescherte der "heute-show" zuletzt eine deutlich höhere Aufmerksamkeit als zuvor - das zeigt sich auch in den enorm hohen Aufschlägen durch zeitversetzte Nutzung nach der endgültigen Gewichtung der Quoten. Die Folge vom 14. Februar etwa, die laut vorläufiger Gewichtung knapp unter vier Millionen Menschen im ZDF verfolgt hatten, schnellte nachträglich noch um 1,25 auf 5,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben.

Das war der höchste nachträgliche Zugewinn in der Geschichte der "heute-show" - und die Abrufe über die ZDF-Mediathek sind da noch gar nicht enthalten. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum dadurch um vier Prozentpunkte auf 24,7 Prozent stieg, ging es beim jungen Publikum sogar um 9,7 Prozentpunkte auf 28,5 Prozent rauf. Das "ZDF Magazin Royale" steigerte die Reichweite danach um eine halbe Million auf 2,15 Millionen, auch hier fiel der Marktanteils-Aufschlag vor allem beim jungen Publikum mit +8,4 Prozentpunkten auf 21,4 Prozent besonders deutlich aus. Im Vorfeld der Wahl fand auch das ZDF-Bürgerformat "Klartext" nachträglich weiteres Publikum, hier kletterte die Reichweite noch um 330.000 auf fast fünfeinhalb Millionen.

Der ARD-Vierteiler "Spuren", der auch schon nach vorläufig gewichteten Zahlen ein großer Erfolg für die ARD war, fand zeitversetzt noch etliche weitere Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Reichweite der ersten Folge kletterte noch um 320.000 auf sechs Millionen, bei der vierten und somit letzten Folge gab's nachträglich auf die lineare Reichweite noch 480.000 obendrauf, sodass im Schnitt nun 5,72 Millionen dabei waren. Es fällt damit vor allem auch auf, wie gut die Serie ihr Publikum halten konnte. Nicht berücksichtigt sind in diesen Zahlen wie immer die Mediatheks-Abrufe. Auch hier hat die ARD nun aber Zahlen genannt. In den ersten zwei Wochen wurden die vier Folgen demnach dort in Summe 5,2 Millionen Mal abgerufen - wobei ein Abruf nicht mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung aus der TV-Quote gleichzusetzen ist.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 14.02.

22:34 5,24

(+1,25) 24,7%

(+4,0%p.) 1,48

(+0,66) 28,5%

(+9,7%p.) ZDF Magazin Royale 14.02.

23:09 2,15

(+0,50) 13,6%

(+2,4%p.) 0,82

(+0,39) 21,4%

(+8,4%p.) Spuren 15.02.

22:27 5,72

(+0,48) 27,1%

(+1,2%p.) 0,36

(+0,07) 8,7%

(+1,1%p.) Spuren 15.02.

21:45 5,90

(+0,45) 24,4%

(+0,8%p.) 0,31

(+0,05) 6,7%

(+0,7%p.) Klartext! 13.02.

19:36 5,47

(+0,33) 20,3%

(+0,4%p.) 1,27

(+0,15) 21,2%

(+1,1%p.) Spuren 15.02.

20:16 6,00

(+0,32) 23,5%

(-0,0%p.) 0,34

(+0,05) 7,4%

(+0,6%p.) Spuren 15.02.

21:02 5,98

(+0,31) 23,4%

(+0,1%p.) 0,31

(+0,06) 6,4%

(+0,7%p.) extra 3 13.02.

23:09 1,90

(+0,30) 14,7%

(+1,4%p.) 0,32

(+0,07) 11,9%

(+1,5%p.) Tatort: Vier Leben 16.02.

20:15 7,69

(+0,29) 23,8%

(-0,0%p.) 1,21

(+0,08) 15,2%

(+0,3%p.) Die Anstalt 11.02.

22:14 2,13

(+0,28) 12,7%

(+1,2%p.) 0,39

(+0,13) 12,5%

(+3,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 10.02.-16.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei ProSieben kann man sich freuen, dass die kurzfristig aufgrund der Konkurrenz durch Raabs "Du gewinnst hier nicht die Million" von 20:15 Uhr auf 23 Uhr verschobene Ausgabe von "TV Total" zumindest zeitversetzt noch ein paar mehr Zuschauerinnen und Zuschauer gefunden hat. So erhöhte sich die Reichweite nach der endgültigen Gewichtung noch von 330.000 auf 560.000, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kletterte um 3,3 Prozentpunkte. Mit 7,8 Prozent Marktanteil lag er aber trotzdem weiter auf niedrigem Niveau. Die erste im Free-TV ausgestrahlte Folge von "Du gewinnst hier nicht die Million" gewann nachträglich noch 90.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer auf klassischem Weg hinzu, womit die Reichweite auf 1,68 Millionen stieg. Die Marktanteile blieben fast unverändert.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 14.02.

22:34 5,24

(+1,25) 24,7%

(+4,0%p.) 1,48

(+0,66) 28,5%

(+9,7%p.) ZDF Magazin Royale 14.02.

23:09 2,15

(+0,50) 13,6%

(+2,4%p.) 0,82

(+0,39) 21,4%

(+8,4%p.) Die Anstalt 11.02.

22:14 2,13

(+0,28) 12,7%

(+1,2%p.) 0,39

(+0,13) 12,5%

(+3,4%p.) TV Total 12.02.

23:01 0,56

(+0,23) 4,6%

(+1,8%p.) 0,19

(+0,09) 7,8%

(+3,3%p.) Markus Lanz 11.02.

23:04 1,42

(+0,13) 13,5%

(+0,6%p.) 0,23

(+0,06) 11,2%

(+2,3%p.) Vera - Ein ganz spezieller Fall 15.02.

20:14 0,44

(+0,12) 1,7%

(+0,4%p.) 0,11

(+0,10) 2,2%

(+2,0%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 13.02.

20:15 1,91

(+0,28) 7,3%

(+0,8%p.) 1,11

(+0,20) 18,4%

(+2,0%p.) Alles was zählt 14.02.

19:07 1,58

(+0,13) 7,6%

(+0,4%p.) 0,44

(+0,09) 13,1%

(+2,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 14.02.

19:37 1,88

(+0,19) 8,2%

(+0,7%p.) 0,62

(+0,11) 15,6%

(+2,0%p.) Doppelhaushälfte 14.02.

23:24 0,19

(+0,07) 1,4%

(+0,5%p.) 0,08

(+0,06) 2,6%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 10.02.-16.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wieviele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - zunächst einmal unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist dabei insbesondere die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen und auf die wir uns hier daher konzentrieren. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;