Die Neuauflage von "Promis unter Palmen" ist für Sat.1 bislang noch nicht der erhoffte Quoten-Hit. Nachdem die Realityshow in der vergangenen Woche mit neun Prozent Marktanteil noch ordentlich startete, ließ das Format mit der zweiten Folge spürbar Federn.Mehr als 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren um 20:15 Uhr nicht drin, der Marktanteil ging auf mäßige 7,3 Prozent zurück und entfernte sich damit zugleich noch weiter von den starken Werten der ersten beiden Staffeln.

Insgesamt kam "Promis unter Palmen" am Montagabend nicht über 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus, im Vergleich zur Vorwoche kamen der Sat.1-Show damit über 100.000 Fans abhanden. Der erhoffte Rückenwind für den Spätstart der neuen "Big Brother"-Staffel blieb damit auch aus: Nur 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren beim Einzug ab 23:13 Uhr mit dabei. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 6,9 Prozent, nachdem die zuvor gezeigte "Late Night Show" von "Promis unter Palmen" auf 6,6 Prozent gekommen war.

Noch vor "Promis unter Palmen" rangierte am Montagabend in der Zielgruppe derweil der Staffel-Start von "First Dates Hotel" bei Vox, der mit 8,2 Prozent Marktanteil überzeugte. Die Gesamt-Reichweite der Show fiel mit 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauern allerdings so niedrig aus wie noch nie. Dazu kommt, dass "Goodbye Deutschland" im Anschluss nicht über einen Marktanteil von 5,4 Prozent in der Zielgruppe hinauskam. Schlimmer erwischte es allerdings ProSieben, wo die "Quatsch Comedy Show" schon um 21:21 Uhr bei 4,7 Prozent angekommen war. "Die nervigsten Promi-Paare" gerieten danach sogar mit nur 3,3 Prozent unter die Räder.

Doch schon "TV total - Aber mit Gast" kämpfte zum Start in den Abend bei ProSieben mit Problemen und blieb angesichts von nur 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blass. In der Zielgruppe lag ProSieben damit durchgängig hinter Kabel Eins, wo "Terminator 2" mit 7,1 Prozent Marktanteil stark performte und "The Tomorrow War" zu später Stunde sogar 7,6 Prozent erzielte. Wenig zu holen gab's hingegen für "Die Geissens", die bei RTLzwei mit zwei Folgen nur Marktanteile von 3,0 und 4,2 Prozent einfuhren. "Davina & Shania" sowie "My Big Fat Italian Wedding" fielen später sogar auf teils deutlich weniger als zwei Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;