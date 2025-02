"TV Total" lebt sich auf dem neuen Sendeplatz am Dienstagabend ein: 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte Sebastian Pufpaff dort in Woche 2 nach der Raab-bedingten Verschiebung - damit fanden immerhin rund 110.000 Menschen mehr das Format auf dem neuen Sendeplatz. Trotzdem reichte es anders als in der vergangenen Woche wohl aufgrund der Fußball-bedingt insgesamt etwas höheren TV-Nutzung beim jungen Publikum nicht mehr ganz die Zweistelligkeit und lag bei 9,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Im Schlepptau startete dann "Fake News - Alles erstunken und erlogen" mit einem Marktanteil von 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - nicht gerade ein glänzender Wert, doch gleichwohl deutlich besser als das, was die "Quatsch Comedy Show" oder "Bratwurst & Baklava" im Herbst sowie in den ersten Wochen des Jahres im Anschluss an "TV Total" erzielen konnten. Vor allem die Gesamt-Reichweite lag mit 0,72 Millionen merklich höher. "Fake News" erreichte zudem 150.000 Menschen mehr als bei der Pilotfolge im Dezember, der Marktanteil in der Zielgruppe war damals allerdings etwas höher ausgefallen. Am späten Abend brach ProSieben dann allerdings völlig ein: Wiederholungen von "Chris du das hin?" und "TV Total - Aber mit Gast" kamen nicht über 2,6 und 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

RTL hatte unterdessen nur eine Wiederholung von "Dünentod - Ein Nordseekrimi" aufgeboten - mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass ähnlich viele zusahen wie bei den Erstausstrahlungen in den vergangenen beiden Wochen. 2,49 Millionen waren es im Schnitt, die sich von der Wiederholung nicht abschrecken ließen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei mageren 71 Prozent - das sah zuletzt aber auch bei neuen Folgen nicht besser aus. Bei den 14- bis 59-Jährigen schnitt der "Dünentod" mit 8,7 Prozent Marktanteil etwas besser ab.

Vox musste mit dem von RTL geerbten Format "Lego Masters" erneut leichte Verluste hinnehmen und erreichte nun noch 700.000 Personen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging um einen weiteren Prozentpunkt zurück, lag mit 8,0 Prozent aber immer noch auf einem guten Niveau. Für RTLzwei erwies es sich als gute Entscheidung, "Mensch Retter" einen neuen Sendeplatz zu geben: Hatten die Folgen im Dezember am Montagabend zuletzt nur noch magere Marktanteile um 3 Prozent erreicht, so sah es im Schlepptau von "Hartz und Herzlich", das um 20:15 Uhr gute 5,1 Prozent erzielte, etwas besser aus: Immerhin solide 4,1 Prozent betrug der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hier. 440.000 sahen insgesamt zu.

Durchweg schwach präsentierte sich unterdessen wieder der Serienabend von Sat.1. Den Tiefpunkt bildete "The Irrational" um 21:15 Uhr mit nur 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, der Bestwert war mit 4,4 Prozent für "Navy CIS" um 20:15 Uhr erreicht. Insgesamt hatten hier knapp eine Million Menschen eingeschaltet, danach ging's dann Stück für Stück bergab. Richtig zufrieden kann man bei Kabel Eins sein, wo der Film "Ritter aus Leidenschaft" sehr starke 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, "Die Legende des Zorro" kam danach auf 7,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;