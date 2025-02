Auch in der zweiten Woche hat die Dokusoap "My Big Fat Italian Wedding" über die Hochzeit von Nathalie und Cosimo bei RTLzwei ziemlich desolate Quoten erzielt. Wie schon zum Auftakt tat sich das Format schwer, überhaupt die Marke von 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu überspringen. Exakt so viele waren letztlich bei der ersten Folge des Abends dabei, die direkt danach gesendete zweite Folge steigerte sich auf 210.000 Personen.

Nichts zu holen gab's für "My Big Fat Italian Wedding" zudem in der Zielgruppe, wo die Marktanteile bei sehr dürftigen 1,7 und 1,8 Prozent verharrten. Und auch später am Abend wurde es nicht besser: So erzielten "Die Schnäppchenhäuser" ebenfalls nur 1,8 Prozent Marktanteil, ehe "Bella Italia - Camping auf Deutsch" gar auf 0,9 Prozent zurückfiel.

Daneben war es auch für Kabel Eins ein ziemlich gebrauchter Abend. Der "Bridget Jones"-Doppelpack konnte nichts reißen und kam schon um 20:15 Uhr mit dem ersten Film der Reihe nicht über 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. "Bridget Jones: Am Rande des Wahnsinns" fiel im Anschluss gar auf 1,8 Prozent zurück. Für den Tiefpunkt sorgte nach Mitternacht jedoch der Spielfilm "Das Muttersöhnchen", das den Marktanteil von Kabel Eins auf 0,3 Prozent schrumpfte.

Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite lag Kabel Eins um 20:15 Uhr zudem noch hinter Nitro, wo "James Bond 007: Lizenz zum Töten" auf 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Auch ein "Wilsberg"-Krimi bei ZDFneo war mit 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gefragter - und erzielte zudem beim jungen Publikum gute 2,5 Prozent Marktanteil. Mit "Friesland" konnte der öffentlich-rechtliche Sender seine Reichweite im Anschluss sogar glatt verdoppeln und erreichte im Schnitt 1,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Offenkundig sammelte ZDFneo im Laufe des Abends reichlich Krimi-Publikum vom Hauptprogramm ein: Im ZDF sicherte sich "Marie Brand und die falsche Wahrheit" um 20:15 Uhr mit 5,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie starken 22,3 Prozent Marktanteil zunächst den klaren Tagessieg. Die Wiederholung des ARD-Films "Harter Brocken: Der Waffendeal" erreichte als stärkster Verfolger nicht einmal halb so viele Menschen, kam letztlich mit 2,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 10,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

