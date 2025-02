RTLzwei erzielte am Donnerstag einen Tagesmarktanteil von 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und damit den besten Tages-Wert seit fünf Wochen. In der Primetime holte "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" gute 5,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, danach steigerte sich "Reeperbahn privat" sogar noch auf 6,7 Prozent, ehe nach Mitternacht eine "Autopsie"-Folge stolze 8,2 Prozent erreichte. Der Grundstein für den erfolgreichen Tag wurde aber schon tagsüber gelegt.

So erzielten zwei Folgen von "Hartz Rot Gold" ab 15 Uhr 5,7 bzw. 5,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" lag ab 17:08 Uhr bei hervorragenden 7,7 Prozent, eine weitere Folge eine Stunde später kam immerhin noch auf 5,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe. "Berlin - Tag & Nacht" konnte da nicht mithalten, erreichte mit 4,1 Prozent in der Zielgruppe aber zumindest einen soliden Wert.

Kabel Eins kam hingegen am Donnerstag nicht über einen Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus und sortierte sich damit noch hinter RTLup ein, das 3,3 Prozent erreichte. Bei Kabel Eins enttäuschte "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" in der Primetime mit mageren 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 0,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Danach kam "Crazy" auf 3,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Während sich die Eigenproduktionen am Vorabend mit Marktanteilen zwischen 4,3 Prozent für "Mein Lokal, Dein Lokal" und 4,9 Prozent für "Achtung Kontrolle" gut geschlagen hatten, hatte Kabel Eins diesmal vor allem tagsüber mit seinen US-Serien Probleme. "Navy CIS: New Orleans", "Castle" und "Bull" lagen teils bei weniger als 2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. RTLup punktete hingegen tagsüber mit bis zu 7,2 Prozent fürs "Familiengericht" und bis zu 6,6 Prozent für den "Blaulicht-Report".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;