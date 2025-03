Nachdem kürzlich schon die "Fastnacht in Franken" ein deutliches Reichweiten-Minus hinnehmen mussten, verzeichneten am Freitagabend nun auch die Narren aus Mainz deutlich weniger Zuspruch durchs Fernsehpublikum: 3,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die diesjährige Ausgabe von "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" an, das waren über 860.000 weniger als noch im vergangenen Jahr und ein neuer Tiefstwert in der Geschichte der Übertragungen. Bis 2021 waren noch mehr als fünf Millionen mit dabei, bis 2018 mehrfach über sechs Millionen.

Der Marktanteil von 17,6 Prozent beim Gesamtpublikum, den Das Erste mit der Mainzer Fastnachts-Sitzung erzielte, konnte sich aber trotzdem sehen lassen, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für einen Marktanteil von 7,1 Prozent. Der "heute-show" hat die karnevalistische Konkurrenz in der Woche nach der Bundestagswahl übrigens gar nicht geschadet, hier wurde mit 4,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar ein Jahresbestwert aufgestellt. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 19,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 21,9 Prozent erzielt.

In der jungen Altersgruppe war die "heute-show" damit die meistgesehene Sendung am Freitag überhaupt - zumindest wenn man bei der "Tagesschau" nur die Ausstrahlung im Ersten berücksichtigt. Der Tagessieg beim Gesamtpublikum ging auch ans ZDF, hier allerdings an den Staffelauftakt von "Der Staatsanwalt", der um 20:15 Uhr 5,57 Millionen Krimi-Fans vor den Fernseher bannte. Der Marktanteil belief sich hier auf 21,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach ermittelte die "SOKO Leipzig" vor 4,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was 17,6 Prozent Marktanteil entsprach.

Das "heute-journal" erreichte mit im Schnitt 4,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern dann sogar etwas mehr Leute als der Krimi im Vorfeld und für Freitags-Verhältnisse einen ungewöhnlich großen Zuspruch. Nach dem Eklat zwischen Trump und Selenskyj vor laufenden Kameras dürften hier wohl viele auf eine Einordnung gewartet haben - und im Ersten liefen ja anders als sonst diesmal keine "Tagesthemen". Nach der "heute-show" erzielte das "ZDF Magazin Royale" dann noch eine Reichweite von 1,67 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 9,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;