Nachdem schon die Kennenlernshow in der vergangenen Woche etwas hinter den Vorjahreswerten zurückgeblieben war, zeigte sich nun auch in Woche 2, dass "Let's Dance" aktuell ein ganzes Stück hinter den aus den letzten Jahren gewohnten Quoten zurück bleibt. So sahen am Freitagabend im Schnitt 3,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das war rund eine halbe Million weniger als bei der zweiten Show im vergangenen Jahr.

Hatte "Let's Dance" damals einen Marktanteil von 24,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen können, so reichte es diesmal nur noch für 17,2 Prozent - ein massiver Rückgang um über sieben Prozentpunkte also. Trotzdem war die RTL-Tanzshow beim jungen Publikum die meistgesehene Primetime-Sendung, wenngleich sie den Tagessieg am späteren Abend der "heute-show" überlassen musste. Blickt man auf die 14- bis 59-Jährigen, dann lag "Let's Dance" um 20:15 Uhr auf Platz 2 hinter dem "Staatsanwalt" im ZDF und erreichte einen Marktanteil von 15,9 Prozent.

Während RTL im Vergleich zur Vorwoche etwas an Boden verlor, konnte "The Voice Kids" in Sat.1 - auf generell niedrigerem Niveau - zulegen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte um 1,2 Prozentpunkte auf nun 9,1 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für 7,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt verfolgten 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, was einem Marktanteil von 5,2 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach.

Zufrieden sein kann man auch bei Vox, wo "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" mit 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen konnte. 1,05 Millionen hatten hier insgesamt eingeschaltet. Damit hielt man sich beim jungen Publikum vor ProSieben, wo der Film "San Andreas" solide 7,8 Prozent Marktanteil erzielte. Die "Ghostbusters" holten bei RTLzwei einen Marktanteil von 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, während "Navy CIS" bei Kabel Eins vor 23 Uhr mit weniger als 2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe floppte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;