Die Mutter aller Realityshows feiert heute ihr 25-jähriges Jubiläum - doch das Interesse an der aktuellen Runde bleibt wohl eher begrenzt - zumindest sind die Quoten der linearen Auswertung im Rahmen von "Big Brother - Die Show" bei Sixx gelinde gesagt ausbaufähig. Die Woche über bewegte sich die Reichweite zwischen 90.000 und 110.000 und lag am Freitag wieder am unteren Ende dieser Spanne.

Beim Gesamtpublikum reichte das für einen Marktanteil von 0,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen standen am Freitag 0,6 Prozent auf dem Konto - der bisherige Tiefstwert. Am Mittwoch hatte "Big Brother" immerhin mal die 1-Prozent-Marke geknackt, konnte dieses Niveau dann aber nicht verteidigen. Unklar ist noch, wie hoch der Zuspruch auf Joyn ist - hier wird aber spätestens die Programmmarken-Auswertung in der übernächsten Woche etwas Aufschluss geben.

"Big Brother - Die Show" erreichte aber übrigens trotzdem noch mehr Leute als die Wiederholungen von "Germany's Next Topmodel" in der Primetime. Die beiden Folgen sahen sich bei Sixx nur 60.000 bzw. 50.000 Personen. Die Marktanteile beim jungen Publikum lagen bei mageren 0,8 bzw. 0,9 Prozent.

Ein richtig starker Freitagabend war es hingegen für den Disney Channel. Der Film "Tarzan" bescherte dem Sender um 20:15 Uhr 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. In Sachen Gesamt-Reichweite landete Disney damit ganz knapp hinter "Wir kaufen einen Zoo", den bei RTL Super rund 410.000 verfolgten. Beim jungen Publikum kam der Film dort allerdings nur auf 2,8 Prozent Marktanteil.

Bei Sport1 kann man sich unterdessen über gute Quoten für die Übertragung der UK Open im Darts freuen. Tagsüber erzielte die Übertragung im Schnitt bereits 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zwischen 13 und 18 Uhr. Am Abend reichte es dann für 1,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier im Schnitt dabei. Dazwischen interessierte sich allerdings niemand für die Highlights aus "MasterChef" - der Marktanteil in der Zielgruppe lag ab 18 Uhr bei 0,0 Prozent.

