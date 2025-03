Das "Frühstücksfernsehen" ist eine der erfolgreichsten Marken im Portfolio von Sat.1 - und eine, auf die man nun an keinem Tag mehr verzichten möchte. Nachdem die vor dreieinhalb Jahren gestartete Sonntags-Ausgabe zuletzt steigende Marktanteile verzeichnen konnte und beim jungen Publikum die 10-Prozent-Marke immer mal wieder überspringen konnte, ging nun erstmals das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Samstag" auf Sendung - und feierte einen gelungenen Einstand.

So schauten zwischen 9 und 12 Uhr im Schnitt 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was schon beim Gesamtpublikum für gute 7,0 Prozent Marktanteil reichte. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es für einen Marktanteil von 10,0 Prozent. Zum Vergleich: Die "Landarztpraxis"-Wiederholungen, die vergangene Woche dort noch zu sehen waren, lagen bei weniger als 5 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Die laufen stattdessen nun erst ab 12 Uhr, stoßen dort aber auf noch weniger Interesse. Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen bewegten sich zwischen 2,3 und 3,3 Prozent, insgesamt schauten weniger als eine viertel Million zu. Auch direkt vor dem "Frühstücksfernsehen" lief es für Sat.1 schlecht: "Auf Streife - Die Spezialisten" kam ab 8 Uhr morgens auf insgesamt 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Zielgruppen-Marktanteil von 2,8 Prozent. Dadurch sticht der zweistellige Marktanteil des "Frühstücksfernsehens" nur noch stärker heraus.

Die Reichweite des "Frühstücksfernsehens" konnte Sat.1 erst wieder ab 18 Uhr übertreffen, wenn eine Wiederholung des "1% Quiz" 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei soliden 6,6 Prozent. Am Vorabend startete bei Vox unterdessen "Detlef tierisch im Einsatz" mit mageren 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist auch deswegen ernüchternd, weil "Hundkatzemaus" zuvor noch 8,3 Prozent erzielte. 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten Detlefs tierischen Einsatz insgesamt sehen, 100.000 weniger als zuvor das Tiermagazin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;