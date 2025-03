Mit 26,4 Prozent Marktanteil dominierte das Finale von "Chefsache ESC" im Ersten das TV-Geschehen beim jungen Publikum und machte der privaten Konkurrenz das Leben schwer. Für RTL war es eine besondere Situation, weil die starken Quoten ja auch damit zu tun hatten, dass man den eigentlich exklusiv verpflichteten Stefan Raab an die ARD ausgeliehen hat und mit den beiden Vorrunden und dem Halbfinale im eigenen Programm das Interesse am ESC-Vorentscheid selbst angeheizt hatte.

Letztlich überstand man den Samstagabend nun aber trotzdem immerhin besser als die private Konkurrenz. "Darüber lacht Deutschland - Die witzigste Zeitreise aller Zeiten" bescherte RTL in der klassischen Zielgruppe einen Marktanteil von 9,3 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 8,1 Prozent erzielt. Die Gesamt-Reichweite war mit 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gleichwohl trotzdem recht dürftig. Der Versuch, die Raab-Fans nach dem Vorentscheid ab 23:45 Uhr mit einer Wiederholung von "Du gewinnst hier nicht die Million" zu sich zu locken, klappte hingegen nicht, der Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen lag hier bei nur 5,1 Prozent.

Recht zufrieden sein dürfte man mit dem Samstagabend auch bei Sat.1, wo der Film "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt dabei. "Midway - Für die Freiheit" kam danach auf 6,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Damit ließ Sat.1 ProSieben beim jungen Publikum hinter sich. Dort hatte "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" mit 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwar sogar eine etwas höhere Gesamt-Reichweite, lag in der Zielgruppe aber nur bei 5,3 Prozent Marktanteil.

Für RTLzwei ließ sich der Abend zunächst noch mau an, dafür ging's im weiteren Verlauf steil nach oben. So lag "Schatten der Wahrheit" um 20:15 Uhr nur bei 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "The Ring" sorgte ab 22:45 Uhr dann aber für einen kräftigen Anstieg auf 6,6 Prozent, auch "The Ring 2" lag zu nächtlicher Stunde bei mehr als 6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei Vox kam "Robin Hood" ab 20:15 Uhr nur auf 4,8 Prozent Marktanteil, "The Last Duel" lief danach mit 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch schlechter. Dass Vox am Ende beim Tagesmarktanteil trotzdem vor Sat.1 und ProSieben lag, ist einer starken Daytime zu verdanken, wo die "Shopping Queen" bis zu 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, auch "Der Hundeprofi" und "Hundkatzemaus" überzeugten mit 8,5 und 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Detlef tierisch im Einsatz" konnte mit 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe da allerdings nicht mithalten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;