am 03.03.2025 - 08:42 Uhr

Wo eigentlich noch der "Golden Bachelor" seine Rosen verteilen sollte, ist inzwischen Martin Rütter im Einsatz. Doch für einen Quoten-Aufschwung hat auch er am Sonntag bei RTL zunächst nicht sorgen können. Mit dem "großen Wiedersehen" seiner "Unvermittelbaren" erreichte Rütter ab 19:07 Uhr im Schnitt 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und nur einen Marktanteil von 6,9 Prozent in der Zielgruppe.

"RTL aktuell" hatte zuvor noch über eine Million Menschen mehr vor den Fernseher gelockt und gute 12,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe geschafft, nachdem es "Exclusiv - Weekend" imerhin 10,2 Prozent brachte. Luft nach oben besteht indes aber nicht nur für Martin Rütter bei RTL, sondern auch die Dokusoaps bei Vox: Dort legte "Einmal Camping, immerhin Camping" am Vorabend mit gerade mal 4,1 Prozent Marktanteil einen ziemlich ernüchterndes Comeback hin, ehe sich auch "Ab ins Beet" mit 6,3 Prozent ausbaufähig zurückmeldete.

Damit lag Vox noch hinter Sat.1, wo "The Biggest Loser" das Bundestagswahl-Tief deutlich hinter sich ließ und immerhin einen Marktanteil von 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte. Richtig gut lief es indes für "Galileo X-Plorer", das mit 11,2 Prozent Marktanteil die beste Quote seit zwei Monaten einfuhr. Hier schalteten insgesamt 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. "Galileo Stories" tat sich zuvor mit 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe allerdings noch ein ganzes Stück schwerer.

Eine Rolle spielte am Vorabend auch die Bürgerschaftswahl in Hamburg, bei der ARD und ZDF mit ihrer Berichterstattung ziemlich gleichauf lagen. Während im Ersten durchschnittlich 1,82 Millionen Menschen einschalteten, erreichte das ZDF 1,73 Millionen. In beiden Fällen lag der Gesamt-Marktanteil bei knapp mehr als zehn Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Interesse mit Werten von 6,3 und 4,3 Prozent ein ganzes Stück geringer aus.

Für einen Einschaltimpuls sorgten allerdings die Nachrichten: So kam die "heute"-Sendung auf 4,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die "Tagesschau" sahen eine Stunde später im Ersten sogar 7,71 Millionen - nur der "Tatort" war noch stärker. Anders dagegen das Bild bei den 14- bis 49-Jährigen: Dort setzte sich die "Tagesschau" mit 1,49 Millionen Personen an die Spitze, der Marktanteil belief sich auf starke 26,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;