Mit einem Tagesmarktanteil von 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich ProSieben am Sonntag an die Spitze aller Sender. Das Erste kam mit 9,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum über die Ziellinie, Sat.1 und RTL waren mit 6,6 Prozent weit abgeschlagen. Zu verdanken hat ProSieben das einer durchweg starken Performance ab 19 Uhr und bis tief in die Nacht. So überzeugte diesmal schon "Galileo X-Plorer" am Vorabend mit 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Um 20:15 Uhr meldete sich "Wer stiehlt mir die Show" mit Joko Winterscheidt dann vor 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt und mit einem Marktanteil von 18,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe zurück. Das war ein Vielfaches des ProSieben-Senderschnitts, zugleich aber der schwächste Staffel-Auftaktwert seit der fünften Staffel vor zwei Jahren. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr holte die erste Sendung (ohne zeitversetzte Nutzung) noch 21 Prozent Marktanteil. Damals zeigten sich allerdings vor allem im "WSMDS" allerdings vor allem im Verlauf der Staffel erste Abnutzungserscheinungen, als es zwischenzeitlich auf unter 15 Prozent nach unten ging. Es wird also spannend, ob man diesmal das Publikum besser bei der Stange halten kann.

Doch zurück zum gestrigen Abend: Dort stand nach "Wer stiehlt mir die Show?" noch die Oscar-Verleihung auf dem Programm. Rund eine halbe Million Menschen sahen ab 23:42 Uhr die Vorberichte vom Roten Teppich, der Marktanteil belief sich auf 14,1 Prozent. Während der eigentlichen Verleihung waren zwischen 0:59 Uhr und 3 Uhr dann im Schnitt noch 0,35 Millionen vor dem Fernseher mit dabei. Der Marktanteil belief sich auf 17,4 Prozent. Auch das war ein erheblicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als noch 26,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielt wurden. Die Reichweite lag damals bei 0,49 Millionen, die Verleihung startete allerdings auch eine Stunde früher.

Die meistgesehene Sendung um 20:15 Uhr war aber auch beim jungen Publikum nicht "Wer stiehlt mir die Show?'", sondern der "Tatort" im Ersten. Der kam in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf 21,4 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum lag der Krimi mit im Schnitt 8,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 29,8 Prozent Marktanteil natürlich ohnehin uneinholbar vorn. Stärkster Verfolger war hier "Frühling - Babyalarm" mit 4,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was 17,6 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für mittelmäßige 6,5 Prozent.

Bei den Hollywood-Streifen setzte sich RTL mit "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" gegen "Independence Day" bei Sat.1 durch. RTL erreichte insgesamt 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in in der Zielgruppe einen Marktanteil von 9,0 Prozent, während Sat.1 sich mit einer durchschnittlichen Reichweite von 1,28 Millionen und einem Zielgruppen-Marktanteil von 8,1 Prozent zufrieden geben musste. Ernüchternd lief allerdings für RTL am späteren Abend "Stern TV am Sonntag", das nur 0,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen wollten. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe belief sich auf nur 5,3 Prozent.

Ohne Wahl und Quadrell im Gegenprogramm lief es bei Vox für "Grill den Henssler" wieder etwas besser, die Reichweite stieg um 90.000 auf nun 1,17 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 5,0 Prozent aber trotzdem unter dem Senderschnitt. Dafür lief es bei den 14- bis 59-Jährigen mit 5,9 Prozent ein ganzes Stück besser. RTLzwei blieb mit "Leg dich nicht mit Zohan an" bei ganz schwachen 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, auch die "Trucker-Babes" von Kabel Eins verharrten mit 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen unter dem Soll.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;