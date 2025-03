In der vergangenen Woche konnte sich "Germany's Next Topmodel" mit seiner Männer-Ausgabe am Mittwoch ja zumindest beim jungen Publikum bereits deutlich gegen die Familie-Ritter-Reportage bei Vox und gegen "Du gewinnst hier nicht die Million" durchsetzen, eine Woche zuvor sah das nach der kurzfristigen Raab-bedingten Sendeplatz-Rochade bei ProSieben zunächst noch anders aus. Nach der endgültigen Gewichtung der Quoten, in die drei Tage zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg sowie Livestreams eingerechnet werden, hat sich aber auch dort das Bild gedreht.

So zog die Reichweite von "GNTM" am 19. Februar nachträglich noch um 0,34 Millionen auf 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, während das "Stern TV Reportage Spezial - 30 Jahre Familie Ritter" nachträglich nur um 60.000 auf 1,22 Millionen, "Du gewinnst hier nicht die Million" um 70.000 auf 1,23 Millionen zulegen konnte. In der klassischen Zielgruppe schnellte der Marktanteil von "Germany's Next Topmodel" um 3,9 Prozentpunkte auf 15,9 Prozent nach oben, während Raab stabil bei 12,8 Prozent blieb und die Vox-Reportage sogar noch 0,3 Prozenpunkte auf ebenfalls 12,8 Prozent verlor.

Auch die Donnerstags-Folge von "Germany's Next Topmodel" konnte sich nachträglich noch deutlich steigern: Hier ging es um 2,9 Prozentpunkte auf nun endgültig gewichtete 20,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Auch hier kamen nachträglich nochmal 340.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer obendrauf, was die Reichweite auf 1,76 Millionen ansteigen ließ.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 21.02.

22:29 4,87

(+1,14) 20,9%

(+3,4%p.) 1,44

(+0,64) 25,8%

(+8,8%p.) ZDF Magazin Royale 21.02.

23:01 2,46

(+0,54) 13,9%

(+2,1%p.) 1,08

(+0,42) 24,5%

(+7,0%p.) Lillys Verschwinden 17.02.

20:14 4,79

(+0,41) 17,6%

(+0,7%p.) 0,37

(+0,03) 7,1%

(+0,3%p.) Berliner Runde 23.02.

20:14 7,95

(+0,40) 25,4%

(+0,3%p.) 2,89

(+0,23) 33,7%

(+0,6%p.) Let's dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow 21.02.

20:15 3,97

(+0,37) 16,2%

(+0,4%p.) 1,07

(+0,15) 20,1%

(+0,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.02.

20:14 1,40

(+0,34) 5,9%

(+1,3%p.) 0,81

(+0,25) 15,9%

(+3,9%p.) Der Bergdoktor 20.02.

20:15 5,64

(+0,34) 20,9%

(+0,1%p.) 0,61

(+0,09) 11,2%

(+0,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20.02.

20:15 1,76

(+0,34) 7,4%

(+1,1%p.) 0,99

(+0,22) 20,0%

(+2,9%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel 23.02.

20:15 2,09

(+0,33) 7,6%

(+1,0%p.) 0,83

(+0,11) 11,3%

(+0,9%p.) Watzmann ermittelt 19.02.

18:47 3,36

(+0,29) 16,4%

(+1,1%p.) 0,19

(+0,02) 6,1%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.02.-23.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Doch auch RTL konnte bei einer Sendung nachträglich nochmal besonders deutlich zulegen: Die Auftaktshow von "Let's Dance" fand im Nachhinein 370.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer, womit man fast an die 4-Millionen-Marke ran kam. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kletterte noch um 0,8 Prozentpunkte auf 20,1 Prozent. Die Sat.1-Konkurrenz "The Voice Kids" fiel hingegen weiter zurück und verlor sogar noch 0,4 Prozentpunkte, sodass der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 7,5 Prozent fiel. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich nur leicht um 80.000 auf 1,28 Millionen.

Für Sat.1 halten die endgültig gewichteten Quoten aber ebenfalls eine gute Nachricht bereit: "Promis unter Palmen" konnte dort zum Auftakt immerhin doch noch die 10-Prozent-Marke überspringen: Um 1,4 Prozentpunkte erhöhte sich hier der Marktanteil nachträglich auf nun 10,4 Prozent. 170.000 weitere Reality-Fans gaben der neuen Staffel eine Chance, was die Gesamtreichweite auf 1,26 Millionen steigen ließ.

Den mit Abstand höchsten Nachschlag gab's aber natürlich auch diesmal wieder für die "heute-show", die sich um satte 1,14 Millionen auf 4,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigern konnte, das nachfolgende "ZDF Magazin Royale" legte um 540.000 auf 2,46 Millionen zu. Zudem gab's auch für den ersten Teil des ZDF-Zweiteilers "Lillys Verschwinden" ein merkliches nachträgliches Plus um 410.000 auf 4,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Teil 2 legte dann nur um 220.000 auf 4,47 Millionen zu.

Und dann war da ja noch der Wahlabend. Die "Berliner Runde" konnte durch Livestreams und zeitversetzte Nutzung im Ersten 400.000 und im ZDF 230.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer dazugewinnen, was in Summe die Reichweite auf 12,1 Millionen steigen ließ. Dass an diesem Abend Livestreams durchaus eine messbare Rolle spielten, zeigt sich auch daran, dass die Reichweite des Ersten am Vorabend noch um 240.000 auf 6,83 Millionen anstieg. Beim ZDF lag der Aufschlag mit +60.000 für die Zeit zwischen 17 und 19 Uhr weniger hoch.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 21.02.

22:29 4,87

(+1,14) 20,9%

(+3,4%p.) 1,44

(+0,64) 25,8%

(+8,8%p.) ZDF Magazin Royale 21.02.

23:01 2,46

(+0,54) 13,9%

(+2,1%p.) 1,08

(+0,42) 24,5%

(+7,0%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.02.

20:14 1,40

(+0,34) 5,9%

(+1,3%p.) 0,81

(+0,25) 15,9%

(+3,9%p.) Spiegel TV 17.02.

23:22 1,21

(+0,16) 9,4%

(+0,8%p.) 0,42

(+0,12) 15,7%

(+3,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20.02.

20:15 1,76

(+0,34) 7,4%

(+1,1%p.) 0,99

(+0,22) 20,0%

(+2,9%p.) Markus Lanz 18.02.

23:17 1,42

(+0,17) 14,7%

(+1,0%p.) 0,25

(+0,06) 13,4%

(+2,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 21.02.

19:37 1,99

(+0,19) 8,1%

(+0,5%p.) 0,60

(+0,13) 13,5%

(+2,0%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.02.

22:30 0,39

(+0,06) 3,4%

(+0,4%p.) 0,19

(+0,06) 7,8%

(+1,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 20.02.

19:38 1,96

(+0,12) 8,2%

(+0,3%p.) 0,73

(+0,12) 16,7%

(+1,8%p.) Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! 17.02.

20:14 1,26

(+0,17) 4,9%

(+0,4%p.) 0,53

(+0,10) 10,4%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.02.-23.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;