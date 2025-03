Nach einem Auswärtssieg in Amsterdam hatte sich Eintracht Frankfurt in der vergangenen Woche eine sehr gute Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale der Europa League erarbeitet, den man am Donnerstag mit einem klaren 4:1-Sieg nun perfekt machte. Die gute Nachricht für RTL ist also vor allem, dass es ein deutsches Team ins Viertelfinale geschafft hat und man somit nun auf zwei weitere starke Fußball-Abende hoffen kann. Beim Blick auf die Quoten des gestrigen Donnerstags dürfte es hingegen ziemlich gemischte Gefühle in Köln geben.

Denn die Partie wurde diesmal schon am Vorabend angepfiffen, was dafür sorgte, dass man merklich weniger Menschen erreichte als noch mit dem Hinspiel in der vergangenen Woche. Die ersten 45 Minuten ab 18:45 Uhr verfolgten 2,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ab 19:45 Uhr waren bei der zweiten Hälfte dann 2,35 Millionen dabei. Zum Vergleich. Eine Woche zuvor hatten die erste Hälfte 2,52 Millionen, die zweite dann 2,89 Millionen verfolgt.

Die Marktanteile fielen trotzdem ordentlich aus: Beim Gesamtpublikum lagen sie erst bei 11,4 und dann bei 9,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 13,2 und 12,1 Prozent erzielt. Allerdings zu Zeiten, in denen RTL ansonsten mit "RTL aktuell" oder "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" ohnehin stets gute Quoten einfahren kann. In der Primetime fehlte RTL dann hingegen ein zugkräftiges Programm.

So wollten ab 20:38 Uhr schon nur 1,39 Millionen Leute die Nachberichterstattung sehen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sank auf 6,5 Prozent. Danach behalf man sich ab 21:06 Uhr mit einer Wiederholung von "Mario Barth deckt auf! Die wildesten Fälle aller Zeiten", die mit nur 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen unterging. Insgesamt schauten nur 770.000 zu. Die Wiederholung von "Stern TV Spezial: Leben im Brennpunkt - Das Experiment" ließ den Marktanteil dann sogar noch weiter auf 4,6 Prozent sinken.

In der Primetime hatte ProSieben somit leichtes Spiel und sicherte sich mit "Germany's Next Topmodel" die klare Marktführung beim jungen Publikum, auch wenn der Marktanteil von 17,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen leicht unter dem Wert der Vorwoche zurückblieb, als allerdings auch die stets besonders starke Umstyling-Ausgabe lief. 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Sat.1 lockte mit seinem "1% Quiz" unterdessen 1,53 Millionen Quiz-Fans zu sich, der Marktanteil lag bei 8,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Den für ProSiebenSat.1 erfolgreichen Abend perfekt machte dann zudem Peter Giesel: "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" war mit 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich besser unterwegs als in den letzten Wochen. RTLzwei lag mit "Hartes Deutschland" bei 3,9 Prozent in der Zielgruppe, Vox erzielte mit "James Bond 007: Casino Royale" 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten 0,98 Millionen Bond-Fans zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;