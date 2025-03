Zwei Jahre hat es gedauert, bis die zweite Folge der in Thüringen verortete Krimireihe "Tod am Rennsteig" zu sehen war. Und erneut erwies sie sich als voller Erfolg: 6,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Donnerstagabend im Schnitt ein - das waren zwar ein paar weniger als beim ersten Film 2023, zugleich war es aber die höchste Reichweite eines Donnerstags-Krimis im Ersten seit etwa zwei Monaten.

Mehr als jeder Vierte, der am Donnerstagabend vor dem Fernseher saß und ein lineares Programm eingeschaltet hatte, hatte sich für "Tod am Rennsteig - Haus der Toten" entschieden: Der Marktanteil lag bei 25,2 Prozent beim Gesamtpublikum, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 9,5 Prozent Marktanteil richtig gut aus.

Das ZDF bot diesmal aber auch ein deutlich quotenschwächeres Konkurrenz-Programm auf. Während der "Bergdoktor" zuletzt meist über fünf Millionen Menschen erreichte, meldete sich "Marie fängt Feuer" mit 3,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zurück. Das war in etwa das Niveau, das man auch im Herbst vergangenen Jahres erzielen konnte. Der Marktanteil lag bei soliden 12,9 Prozent insgesamt, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,2 Prozent erzielt.

Schöne Erfolge gab's fürs Erste auch am späteren Abend. "Extra 3" sahen sich im Anschluss an die "Tagesthemen" 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, was einem Marktanteil von 14,5 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Vor allem stechen aber die starken 12,5 Prozent in der Altersgruppe 14-49 ins Auge. Danach kam das Staffelfinale von "Reschke Fernsehen" auf 12,3 Prozent beim jungen Publikum - ein neuer Rekord für das Format. Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,12 Millionen so hoch aus wie seit über einem Jahr nicht.

Doch auch fürs ZDF lief es am späten Abend richtig gut: Markus Lanz talkte vor 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was beim Gesamtpublikum hervorragenden 19,5 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 12,4 Prozent Marktanteil ebenfalls hervorragend. "Maybrit Illner" kam zuvor mit einer Reichweite von 2,25 Millionen auf Marktanteile von 14,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;