Teddy Teclebrhan hat die Quoten von "Wer stiehlt mir die Show?" bei ProSieben am Sonntagabend spürbar beflügelt. Den Primetime-Sieg in der Zielgruppe musste die Sendung zwar dem "Tatort" überlassen, doch mit 1,02 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte "Wer stiehlt Teddy Teclebrhan die Show?" einen hervorragenden Marktanteil von 21,2 Prozent. Das bedeutete - verglichen mit den vorläufig gewichteten Daten - ein Plus von über fünf Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche und war der beste Wert für das Format seit mehr als einem Jahr.

Auch die Gesamt-Reichweite stieg spürbar an: 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen Teddys Show und damit fast 300.000 mehr als zuletzt. Im Windschatten von "Wer stiehlt Teddy Teclebrhan die Show?" punktete ProSieben im weiteren Verlauf des Abends auch noch mit der Wiederholung von "TV total", deren Marktamteil ab 23:41 Uhr in der Zielgruppe immerhin noch bei 11,7 Prozent lag.

Die starke Primetime machte zugleich so manche Schwäche des Senders in der Daytime wett und führte letztlich auch zur Tagesmarktführerschaft. Mit durchschnittlich 11,3 Prozent Marktanteil lag ProSieben am Sonntag deutlich an der Spitze. Zum Vergleich: RTL kam nicht über 7,1 Prozent hinaus. Dort erreichte der Spielfilm "The Creator" zur besten Sendezeit trotz Free-TV-Premiere nur 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie überschaubare 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe auch "Stern TV am Sonntag" mit 6,6 Prozent blass blieb.

Überschaubar blieben daneben auch die Film-Quoten von Sat.1: Dort erreichte "Stirb langsam 4.0" im Schnitt nur einen Marktanteil von 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Für "Stirb langsam: Jetzt erst recht" ging es danach nur leicht auf 6,4 Prozent nach oben. Bei RTLzwei wiederum erzielte "American Pie - Jetzt wird geheiratet" solide 4,2 Prozent Marktanteil, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit nur 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ziemlich mäßig ausfiel. "Fresh" fiel später am Abend auf schwache 2,8 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;