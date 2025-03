Die neue Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" hat bei Kabel Eins mit einem Quoten-Tief begonnen. Lediglich 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Sonntagabend um 20:15 Uhr dabei, um die neuen Auswanderergeschichten von Konny und Manuela Reimann zu sehen - das waren so wenige wie noch nie. Gleichzeitig sackte auch der Marktanteil in der Zielgruppe mit lediglich 2,9 Prozent auf einen neuen Tiefstwert ab.

Ohnehin gab es am Sonntag für Kabel Eins nur sehr wenig zu holen: Mit einem Tagesmarktanteil von gerade mal 2,3 Prozent in der Zielgruppe lag der Privatsender nur auf dem elften Platz - noch hinter dem Disney Channel. Tatsächlich wollte fast nichts so recht funktionieren: So erreichte "Mein Lokal, Dein Lokal" tagsüber zeitweise nicht einmal zwei Prozent Marktanteil, ehe die Wiederholung von "Roadtrip Amerika" am Vorabend nicht über 2,1 Prozent hinauskam. Immerhin: Nach den Reimanns steigerte sich "Abenteuer Leben am Sonntag" noch auf halbwegs solide 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Einigermaßen ernüchternd dürfte man aber auch bei Vox auf die Quoten vom Sonntag blicken: Dort erreichte "Grill den Henssler" in dieser Woche mäßige 5,8 Prozent Marktanteil - was aber zumindest einen Staffel-Bestwert markierte. Im Schnitt schalteten 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das Zwischenfazit der Staffel, die nach einer kurzen Pause in zwei Wochen zu Ende gehen wird, fällt dennoch enttäuschend aus: Mit im Schnitt weniger als fünf Prozent Marktanteil performt "Grill den Henssler" aktuell so schwach wie nie.

Richtig stark verlief der Sonntag dagegen für ZDFinfo, das sich über einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 3,4 Prozent beim jungen Publikum freuen kann und damit sogar in die Top 10 vordrang. Zu verdanken hat der Sender den Erfolg vor allem Sebastian Lege, dessen Lebensmittel-Dokus den ganzen Tag über zu sehen waren. Für den besten Wert sorgten "Die Tricks der Asia-Restaurants", die ab 22:26 Uhr im Schnitt 520.000 Personen erreichten. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf tolle 5,3 Prozent.

Hinweis: In unserem Artikel hatten wir ursprünglich geschrieben, dass es sich bei der am Sonntag gezeigten Folge von "Grill den Henssler" um das Staffel-Finale handelt. Tatsächlich gibt es in zwei Wochen aber noch einmal eine neue Folge zu sehen. Wir haben die Stelle entsprechend korrigiert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;