Trotz der Tatsache, dass die Männer-Ausgaben von "Germany's Next Topmodel" deutlich schwächer laufen als die Folgen am Donnerstag, kann man in Unterföhring zufrieden sein. Beide Episoden erreichen Marktanteile, die weit über dem Senderschnitt liegen. Und auch zeitversetzt ist das Format gefragt - was in der ersten März-Woche auf ganz unterschiedliche Weise deutlich wurde.

So konnte das Umstyling der Kandidatinnen am 6. März durch Livestreams und zeitversetzte Nutzung (exklusive Joyn) noch 280.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln, sodass diese Folge letztlich auf eine Reichweite in Höhe von 1,86 Millionen kam. Für die Männer ging es einen Tag zuvor noch um 270.000 auf insgesamt 1,25 Millionen nach oben. Und auch die Marktanteile stiegen noch um 2,9 bzw. 2,7 Prozentpunkte.

Aber auch über diese beiden Folgen hinweg profitierte "GNTM" von zeitversetzter Nutzung. Als Sixx am 7. März am späten Abend eine Ausgabe wiederholte, stiegen sowohl Gesamtreichweite (+90.000) als auch Marktanteil (+2,8 Prozentpunkte). Für die Primetime-Wiederholung ging es zuvor um 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 1,1 Prozentpunkte nach oben. Und auch bei ProSieben ist am 5. März im Anschluss an die Männer-Ausgabe eine Wiederholung zu sehen gewesen, bei der sich der Marktanteil um sagenhafte 6,0 Prozent steigerte - allerdings von einem extrem niedrigen Ausgangsniveau, sodass die Folge jetzt auf 9,8 Prozent kommt.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 07.03.

22:30 5,26

(+1,09) 25,5%

(+3,0%p.) 1,54

(+0,56) 31,8%

(+6,9%p.) ZDF Magazin Royale 07.03.

23:03 2,31

(+0,46) 14,1%

(+1,9%p.) 0,96

(+0,32) 23,6%

(+4,9%p.) Let's dance 07.03.

20:15 3,78

(+0,41) 18,0%

(+0,9%p.) 0,96

(+0,20) 21,4%

(+1,9%p.) Tatort: Colonius 09.03.

20:15 9,10

(+0,29) 30,9%

(-0,1%p.) 1,66

(+0,12) 25,0%

(+0,5%p.) Markus Lanz 06.03.

23:20 2,30

(+0,28) 23,1%

(+1,2%p.) 0,36

(+0,13) 17,6%

(+4,6%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 06.03.

20:15 1,86

(+0,28) 8,1%

(+0,9%p.) 1,02

(+0,21) 21,2%

(+2,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 05.03.

20:15 1,25

(+0,27) 5,5%

(+0,9%p.) 0,75

(+0,19) 15,4%

(+2,7%p.) Der Bergdoktor 06.03.

20:15 5,22

(+0,26) 19,4%

(+0,1%p.) 0,48

(+0,04) 8,6%

(+0,2%p.) Frühling - Wenn du nicht still bist, dann... 09.03.

20:14 5,85

(+0,23) 19,9%

(+0,1%p.) 0,61

(+0,05) 9,2%

(+0,3%p.) Markus Lanz 04.03.

22:47 1,88

(+0,22) 15,7%

(+1,0%p.) 0,35

(+0,12) 15,3%

(+4,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.03.-09.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ganz vorn im Nachschlagsranking landeten derweil mal wieder die ZDF-Satire-Sendungen: Die "heute-show" konnte ihre Reichweite nachträglich noch um 1,09 Millionen auf 5,26 Millionen steigern. Das "ZDF Magazin Royale" kletterte dank 460.000 zusätzlichen Personen auf mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Mit +6,9 und +4,9 Prozentpunkten in der Altersklasse 14 bis 49 waren die Sendungen auch hier sehr stark unterwegs.

In der Liste der Sendungen mit den höchsten Nachschlägen durch Livestreams und zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg (also ohne zeitversetzte Online-Abrufe) findet sich auch "Let's Dance" wieder. 410.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer sind eines der besten Ergebnisse, die die RTL-Show jemals eingefahren hat. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil durch die endgültige Gewichtung außerdem noch auf mehr als 20 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 07.03.

22:30 5,26

(+1,09) 25,5%

(+3,0%p.) 1,54

(+0,56) 31,8%

(+6,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Wdh 05.03.

23:06 0,25

(+0,11) 3,3%

(+1,3%p.) 0,16

(+0,11) 9,8%

(+6,0%p.) ZDF Magazin Royale 07.03.

23:03 2,31

(+0,46) 14,1%

(+1,9%p.) 0,96

(+0,32) 23,6%

(+4,9%p.) Markus Lanz 06.03.

23:20 2,30

(+0,28) 23,1%

(+1,2%p.) 0,36

(+0,13) 17,6%

(+4,6%p.) Markus Lanz 04.03.

22:47 1,88

(+0,22) 15,7%

(+1,0%p.) 0,35

(+0,12) 15,3%

(+4,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 06.03.

20:15 1,86

(+0,28) 8,1%

(+0,9%p.) 1,02

(+0,21) 21,2%

(+2,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 07.03.

23:01 0,15

(+0,09) 1,6%

(+1,0%p.) 0,08

(+0,06) 3,5%

(+2,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 05.03.

20:15 1,25

(+0,27) 5,5%

(+0,9%p.) 0,75

(+0,19) 15,4%

(+2,7%p.) Let's dance 07.03.

20:15 3,78

(+0,41) 18,0%

(+0,9%p.) 0,96

(+0,20) 21,4%

(+1,9%p.) Wer stiehlt mir die Show? 09.03.

20:14 1,37

(+0,20) 5,9%

(+0,7%p.) 0,96

(+0,15) 18,3%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.03.-09.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;