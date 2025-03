An diesem Dienstag wird sich entscheiden, ob es im alten Bundestag eine Zweidrittel-Mehrheit für eine geplante Grundgesetzänderung gibt. Union und SPD wollen bekanntlich Milliarden ausgeben für Verteidigung und Infrastruktur - sicher ist die Zustimmung der notwendigen Mehrheit nicht. Angesichts der Lage hat Das Erste am Montagabend zur besten Sendezeit ein "ARD Extra" zum Thema Verteidigung eingeschoben.

Das sahen sich 2,71 Millionen Menschen an, damit waren für den Sender immerhin 10,6 Prozent Marktanteil drin. Und auch das junge Publikum schaltete ein: 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für 10,3 Prozent. Zuvor erreichte die "Tagesschau" noch eine Reichweite in Höhe von 5,53 Millionen, das entsprach 22,0 bei allen und 24,0 Prozent bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Nach dem halbstündigen "ARD Extra" talkte Louis Klamroth mit seinen Gästen etwas früher als üblich. Auch in "Hart aber fair" ging es um die geplanten Milliarden für die Bundeswehr. Mit 2,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Reichweite jedoch etwas niedriger aus als im Schnitt bei den bisherigen Folgen in diesem Jahr. 9,6 Prozent Marktanteil wurden beim Gesamtpublikum gemessen, 7,2 Prozent waren es bei den Jüngeren. Die "Tagesthemen" steigerten sich später auf 12,6 und 9,3 Prozent.

Insgesamt mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als Das Erste verzeichnete RTL: "Wer wird Millionär?" unterhielt 2,95 Millionen Menschen, schon insgesamt waren damit 13,4 Prozent drin. Beim jungen Publikum gab es außerdem keinen Weg vorbei an Günther Jauch, der in der klassischen Zielgruppe 16,1 Prozent holte. Im "WWM?"-Sandwich holte auch "RTL Direkt" richtig starke 15,6 Prozent.

Die insgesamt höchste Reichweite erzielte am Montag jedoch das ZDF mit dem Thriller "Flucht aus Lissabon". Der Film, in dem Hans Sigl in einer Hauptrolle zu sehen war, unterhielt 5,83 Millionen Menschen, was zu 22,8 Prozent Marktanteil führte. Und weil die Mainzer auch tagsüber meist richtig gute Quoten holten, lag der Tagesmarktanteil des ZDF am Ende bei 16,1 Prozent. Das Erste kam auf Platz zwei auf 10,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;