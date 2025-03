Der Wechsel von "TV total" auf den Dienstagabend hat wohl endgültig funktioniert: Nachdem die Show schon in den vergangenen Wochen regelmäßig zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe verzeichnete, steigerte sich die ProSieben-Show mit Sebastian Pufpaff nun auf 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die den Marktanteil auf 12,1 Prozent trieben. Für "TV total" bedeutete das den besten Wert seit Anfang des Jahres - nur die "Tagesschau" erreichte am Dienstag noch mehr junge Menschen.

Die Gesamt-Reichweite fiel sogar so hoch aus wie seit Ende November nicht mehr: 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei - im Fernduell mit Stefan Raab hat "TV total" somit also seinen Vorsprung zunächst sogar noch ausbauen können. Das Zusammenspiel mit "Fake News" funktioniert allerdings auch weiterhin nur bedingt: Die Nachrichten-Comedy mit Linda Zervakis konnte sich in dieser Woche zwar wieder etwas steigern, blieb mit 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber weiterhin blass. Für die Wiederholung von "Chris Du das hin?" ging's später auf 6,4 Prozent nach unten, ehe die erneute Ausstrahlung von "TV total" schließlich bei 3,8 Prozent hängen blieb.

Bei Vox wiederum ging am Dienstagabend die aktuelle "Lego Masters"-Staffel zu Ende. Das Fazit dürfte in Köln nach dem Senderwechsel allerdings einigermaßen ernüchternd ausfallen, denn nachdem zum Auftakt noch fast elf Prozent Marktanteil drin waren, sanken die Quoten in den darauffolgenden Wochen allmählich ab. Zum Finale setzte es nun mit 6,5 Prozent Marktanteil sogar ein neues Tief, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit insgesamt 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Vergleich zur Vorwoche wieder etwas anzog.

Mit Blick auf die Zielgruppe reihte sich Vox um 20:15 Uhr sogar zeitweise hinter RTLzwei ein, wo "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" mit sehr guten 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete. "Mensch Retter" fiel eine Stunde später allerdings auf 4,6 Prozent zurück. Das Schlusslicht unter den Vollprogrammen bildete indes zunächst Sat.1, wo "Criminal Minds: Evolution" mit gerade mal 3,9 Prozent Marktanteil in den Abend startete. Kabel Eins kam mit dem Spielfilm "Sex Tape" auf 4,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;