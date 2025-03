am 20.03.2025 - 08:56 Uhr

Stefan Raab hat den Quoten-Abwärtstrend vorerst gestoppt. Nachdem seine RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" vor zwei Wochen nur noch knapp oberhalb der Marke von zehn Prozent Marktanteil lag und sich bereits vor sieben Tagen auf 10,7 Prozent steigerte, waren diesmal nun immerhin 11,5 Prozent drin - der drittbeste Wert seit dem Free-TV-Start des Formate im Februar. Die Marktführerschaft musste RTL in der Primetime allerdings trotzdem ProSieben überlassen, wo sich "Germany's next Topmodel" in dieser Woche auf 13,7 Prozent Marktanteil steigerte.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum bewegten sich beide Shows indes auf Augenhöhe und eroberten zudem die Millionen-Marke zurück. Während "Germany's next Topmodel" von 1,08 Millionen Menschen gesehen wurde, lockte Stefan Raab im Schnitt 1,11 Millionen zu RTL. Sowohl ProSieben als auch RTL sortierten sich damit allerdings noch hinter Vox ein, wo die Dokureihe "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" in dieser Woche mit 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar einen neuen Bestwert aufstellte.

Marktanteils-Trend: Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Nach oben zeigten die Quoten zudem in der Zielgruppe: Nachdem der Marktanteil der "Herbstresidenz" zuletzt auf weniger als sieben Prozent zurückgegangen war, markierte das Format diesmal mit guten 8,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auch hier einen Rekord. Allerdings gelang es Vox nicht, das Publikum auch danach noch in ausreichendem Maße bei der Stange zu halten: Die Wiederholung von "Doc Caro" tat sich um 22:15 Uhr mit nur noch 4,7 Prozent Marktanteil jedenfalls ein ganzes Stück schwerer.

Noch kräftiger fiel das Minus jedoch bei ProSieben aus, das nach den "Topmodels" mit der Wiederholung vom vergangenen Donnerstag gerade mal noch 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schaffte. Und auch für RTL sah es im Anschluss an "Du gewinnst hier nicht die Million" nicht gerade glänzend aus: "RTL Direkt" sackte auf 7,6 Prozent ab, ehe "Stern TV" mit 9,3 Prozent blass blieb. Erst das "Nachtjournal" schaffte um Mitternacht noch einmal einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;