Beim ZDF ist es seit vielen Jahren geübte Praxis, dass man vom Regelprogramm abweicht, wenn die Konkurrenz ein besonders quotenstarkes Programm - üblicherweise eine Fußball-Übertragung - im Programm hat. Dann weicht das ZDF auf Wiederholungen quotenstarker Formate aus, mal läuft dann beispielsweise das "Traumschiff", mal ein Krimi. Und das zahlt sich aus, weil man damit immer wieder erfolgreicher ist als in anderen Wochen mit dem regulären Programm.

So war das auch am gestrigen Donnerstag: Zwar lief im Ersten eine Fußball-Übertragung mit im Schnitt über acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, doch das ZDF lockte mit der Wiederholung des Krimis "Marie Brand und die Leichen im Keller" trotzdem 5,58 Millionen Menschen zu sich. Das entsprach einem hervorragenden Marktanteil von 22,2 Prozent beim Gesamtpublikum - dass es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,3 Prozent Marktanteil mau aussah, dürfte man da gerne in Kauf nehmen.

Zum Vergleich: Als vergangene Woche die neue Staffel "Marie fängt Feuer" anlief, hatten nur 3,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Und auch jede Folge des "Bergdoktors", die in den Wochen zuvor auf diesem Sendeplatz lief, hatte in diesem Jahr weniger Publikum erreicht als die Krimi-Wiederholung diese Woche (zumindest wenn man die zeitversetzte Nutzung nicht berücksichtigt).

Am späteren Abend bekam das ZDF die Fußball-Konkurrenz dann aber doch noch etwas zu spüren: Nachdem sich im "heute-journal" noch 3,38 Millionen Menschen informiert hatten, sahen sich 2,07 Millionen den Talk mit Maybrit Illner an - das war die schwächste Reichweite in diesem Jahr. Angesichts der Konkurrenz konnten sich die 11,2 Prozent Marktanteil trotzdem sehen lassen, 4,3 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht. "Markus Lanz" kam danach mit einer Gesamt-Reichweite von 1,38 Millionen auf 14,8 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;