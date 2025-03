am 21.03.2025 - 09:21 Uhr

Weil die ARD am Donnerstagabend das Nations-League-Spiel zwischen Italien und Deutschland übertrug, setzten fast alle großen Sender parallel auf Schadensminimierung und zeigten lediglich Wiederholungen. Eine Ausnahme bildete ProSieben, wo eine neue Folge von "Germany's Next Topmodel" zu sehen war. Die war dann beim jungen Publikum auch stärkster Verfolger der Fußball-Übertragung, bekam die Konkurrenz aber deutlich zu spüren.

So reichte es diesmal in der klassischen Zielgruppe nur für einen Marktanteil von 13,1 Prozent - das waren fast vier Prozentpunkte weniger als noch in der Woche zuvor und der bislang schwächste Donnerstags-Wert dieser Staffel. Insgesamt hatten 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, rund 200.000 weniger als eine Woche zuvor, trotzdem aber 220.000 mehr als bei der Männer-Folge vom Mittwochabend. "Dr. Rick & Dr. Nick" kam danach nicht über miserable 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Zuschauer-Trend: Germany's Next Topmodel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Sat.1 erreichte mit einer alten Folge des "1% Quiz" zwar insgesamt weniger Zuschauerinnen und Zuschauer als zuletzt - 1,21 Millionen waren diesmal dabei - darunter waren aber so viele 14- bis 49-Jährige wie zuletzt im Januar. Mit einem Marktanteil von 8,0 Prozent dürfte man dann in Unterföhring auch vollauf zufrieden sein. Eine alte Folge von "Mario Barth deckt auf" bei RTL hatte insgesamt mit 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern etwas weniger Reichweite als Pilawa in Sat.1, lag aber bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,5 Prozent knapp davor, ähnlich sah es bei den 14- bis 59-Jährigen aus.

Eine Wiederholung streute auch Kabel Eins bei "Achtung Abzocke" ein, was mit schwachen 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bestraft wurde. 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. RTLzwei lag mit einer Wiederholung von "Hartes Deutschland" in der klassischen Zielgruppe mit 3,7 Prozent Marktanteil knapp davor, insgesamt mit 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber dahinter. Vox erzielte mit dem Film "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" unterdessen 5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei insgesamt im Schnitt rund 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;