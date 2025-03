Nachdem "Let's Dance" in der vergangenen Woche mit einem Gastauftritt von Stefan Raab Staffel-Bestwerte einfahren konnte, büßte man an diesem Freitag nun wieder etwas Reichweite ein. 3,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal insgesamt zu, das waren rund 330.000 weniger als noch eine Woche zuvor und zugleich der bislang niedrigste Wert dieser Staffel. Der Marktanteil lag mit 16,2 Prozent aber dennoch weit über den RTL-Normalwerten.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 18,6 Prozent um zwei Prozentpunkte niedriger aus als in der vergangenen Woche, trotzdem war "Let's Dance" mit großem Vorsprung unangefochtener Marktführer um 20:15 Uhr. Mehr junges Publikum erreichten am Freitag nur die "Tagesschau" und die "heute-show". Auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 konnte sich RTL um 20:15 Uhr knapp vor der ZDF-Serie "Der Staatsanwalt" an die Spitze setzen, hier belief sich der Marktanteil auf 16,5 Prozent.

Im Show-Duell zog "The Voice Kids" auf Sat.1 also einmal mehr klar den Kürzeren, trotzdem dürfte man auch in Unterföhring mit den Quoten vom Freitagabend zufrieden sein. Mit 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte "The Voice Kids" erneut den Staffel-Bestwert, insgesamt schauten 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu - etwas weniger als in der Vorwoche, etwas mehr als vor zwei Wochen. Alles in allem zeigt sich "The Voice Kids" damit derzeit stabil klar über dem Sat.1-Senderschnitt.

ProSieben erreichte mit dem Film "Das fünfte Element" um 20:15 Uhr solide 8,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, blieb aber bei der Gesamtreichweite knapp unter der Millionen-Marke. Ein schöner Erfolg war die Ausstrahlung des Films "Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth" für RTLzwei: 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren der stärkste Wert für einen Freitags-Film in diesem Jahr. Insgesamt hatten hier 0,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Vox kam mit "Goodbye Deutschland" auf 6,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;