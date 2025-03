ZDFinfo schob sich im Senderranking am Freitag bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent auf Platz 8 nach vorne und somit an Kabel Eins vorbei. Zu verdanken war das zum Einen der "ZDFbesseresser"-Strecke, die ab 18:45 Uhr über fünf Stunden lang das Programm füllte und dabei bis zu 5,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielte.

Dieser Bestwert war um 21:42 Uhr erreicht, als Sebastian Lege sich mit "Falschen Feinkost-Versprechen" beschäftigte. Rund 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu diesem Zeitpunkt insgesamt zu. Doch auch als es zuvor um "Schummelei bei Fertigprodukten" und danach um "Vegane Verführungen" lag der Marktanteil beim jungen noch bei über 4 Prozent.

Auch tagsüber hatte es für ZDFinfo schon gut ausgesehen. Die vier Folgen über Tschernobyl erzielten bis zu 4,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und erreichten bis zu 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Am frühen Nachmittag kam zudem die Doku "Strahlendes Erbe - Atommüll sucht Endlager" schon auf 4,9 Prozent, "Uran - Das unheimliche Element: Der Weg zur Bombe" ab 14:10 Uhr gar auf 5,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Rund 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt dabei.

Für Kabel Eins lief es am Freitag hingegen über viele Stunden richtig schlecht. In der Primetime lag "Navy CIS" zwischen 20:15 Uhr und 23:15 Uhr nur bei Marktanteilen zwischen 1,5 und 2,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe - erst danach ging's dann steil nach oben. Am Vorabend taten sich auch die Eigenproduktionen schwer: "Abenteuer Leben täglich" kam nicht über 1,7 Prozent hinaus, "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" erreichten 3,2 und 3,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das größere Problem waren aber die stundenlangen Strecken mit US-Serien. "The Mentalist" lag am Nachmittag nur zwischen 2,3 und 2,9 Prozent, "Navy CIS: New Orleans" lag im Morgenprogramm zeitweise unter der 1-Prozent-Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;