Als Joko und Klaas im vergangenen Jahr 24 Stunden Sendezeit zur freien Verfügung gewannen, stellte sie in der Primetime auch eine - damals noch nicht ganz ausgereifte - Quizshow auf die Beine. Das "Sehr gute Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" wurde von ProSieben-Chef Hannes Hiller per Telefonanruf damals noch während der Livesendung in eine Staffel geschickt. Am nächsten Morgen dürfte ihn der Blick auf die hervorragenden Quoten in dieser Entscheidung dann noch bestätigt haben: Fast 21 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe.

So viel war am Samstagabend, als "Ein sehr gutes Quiz" auf einem Autohof an der A6 in die erste reguläre Staffel startete, nun bei Weitem nicht mehr drin, doch zufrieden sein kann man bei ProSieben trotzdem allemal: Mit einem Marktanteil von 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich die Show in der klassischen Zielgruppe klar gegen die Konkurrenz durch und machte vor allem RTL richtig zu schaffen.

Dort tat sich "Drei gegen Einen - Die Show der Champions", in der Elton, Knossi und Tim Mälzer wieder gemeinsam antraten, erheblich schwerer als bei der ersten Staffel im vergangenen Frühjahr. So kam die Sendung diesmal nicht über 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, vergangenes Jahr hatte es noch für 13,0 und 14,6 Prozent (jeweils vorläufig gewichtet) gereicht. RTL belegte in der Primetime beim jungen Publikum damit sogar nur Platz 3 und sortierte sich auch hinter dem "Quiz-Champion" ein: Die ZDF-Show lag beim jungen Publikum bei 10,8 Prozent Marktanteil.

Joko & Klaas erreichten mit ihrer Sendung aber wirklich auch vor allem jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer, weitet man den Blick auf die erweiterte Zielgruppe 14-59, hielt man sich zwar ebenfalls vor der RTL-Konkurrenz, hier war der Abstand mit 8,8 zu 8,0 Prozent Marktanteil aber schon deutlich geringer. Marktführer war hier dann schon das ZDF, das 12,8 Prozent erzielte.

Eher ernüchternd ist für das "Sehr gute Quiz" dann der Blick auf die Gesamtreichweite, die nur bei 0,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag, das waren etwa halb so viele wie bei der Premiere im vergangenen Jahr, als es noch den Überraschungseffekt gab. RTL erreichte mit "Drei gegen Einen" insgesamt 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - deutlich mehr als ProSieben, aber über eine halbe Million weniger als im letzten Jahr.

Das ZDF spielte mit dem "Quiz-Champion" dann aber nochmal in einer anderen Liga: Die Show zählte im Schnitt 3,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 15,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Für den Primetime-Sieg reichte aber auch das nicht: Die meisten entschieden sich mal wieder für Krimi-Unterhaltung und schalteten "Blutspur Antwerpen" im Ersten ein. Mit 5,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam der Film auf starke 22,3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Krimi mit 6,3 Prozent Marktanteil hingegen weniger gefragt.

