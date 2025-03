Im Ranking der in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen meistgesehenen Sendungen des Tages finden sich am Samstag auf den Plätzen 16 und 17 sonst eher selten gesehene Gäste: Der Disney Channel sowie der öffentlich-rechtliche Kika. So schalteten rund 200.000 Menschen aus dieser Altersgruppe am Vorabend "Unser Sandmännchen" im Kika ein, was zu diesem Zeitpunkt stolzen 8,3 Prozent Marktanteil entsprach. Daten zum Marktanteil bei Kindern liegen uns aktuell nicht vor.

Ähnlich viele 14- bis 49-Jährigen waren es auch, die um 20:15 Uhr im Disney Channel den Film "Coco - Lebendiger als das Leben" ansahen. Das entsprach in der klassischen Zielgruppe einem Marktanteil von 4,4 Prozent. Das war nicht nur mehr als beim direkten Konkurrenten Super RTL, der mit "Ab durch die Hecke" 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, auch RTLzwei (3,6 Prozent für "Total Recall") und Kabel Eins (1,6 bis 2,6 Prozent für "Navy CIS: Hawaii") hatten das Nachsehen. Insgesamt hatten 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer "Coco" beim Disney Channel eingeschaltet.

Mit seinem Filmabend ebenfalls recht ordentlich fuhr Sat.1, wo "Ocean's Eleven" immerhin 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Vox kam mit "Die Mumie" mit 0,89 Millionen auf eine etwas höhere Gesamt-Reichweite, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es aber nur für 6,3 Prozent Marktanteil.

Ziemlich gut war am Samstagabend auch ZDFneo mit seinem Filmprogramm unterwegs: "Ghost - Nachricht von Sam" sahen sich dort im Schnitt 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Der Marktanteil lag bei 3,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch "Solange du da bist" erreichte danach noch Marktanteile knapp über der 3-Prozent-Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;