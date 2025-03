Die Doku-Reihe "Galileo X-Plorer" entwickelt sich derzeit aus Quotensicht ziemlich gut. Drei der vier letzten Folgen bescherten ProSieben auf dem Sendeplatz am Sonntag um 19:05 Uhr einen Marktanteil von mehr als elf Prozent in der Zielgruppe - so auch die jüngste Folge. Durchschnittlich 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für gute 11,3 Prozent Marktanteil. "Galileo X-Plorer" war damit das einzige ProSieben-Format überhaupt, dem am Sonntag der Sprung in die Zweistelligkeit gelang.

Insgesamt erreichte die Sendung im Schnitt 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die übrige Magazin-Strecke war zuvor zwar längst nicht so erfolgreich, schlug sich aber zumindest wacker: So erreichte "Galileo Stores" ab 17:56 Uhr im Schnitt 470.000 Personen sowie 8,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, nachdem "taff weekend" und "Newstime" bereits auf Werte von 9,1 und 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kamen.

Steigende Quoten verzeichnete am Vorabend aber auch RTL: Nachdem "Die Unvermittelbaren - Mit Martin Rütter" zuletzt kaum mehr als sieben Prozent Marktanteil erreichte, lag der Marktanteil der Dokusoap in dieser Woche bei ordentlichen 10,2 Prozent. Insgesamt schalteten 1,75 Millionen Menschen ein, das waren über 300.000 mehr als in der Vorwoche. Und auch die Sat.1-Dokusoap "The Biggest Loser" legte zu: 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die neue Folge, die noch dazu in der Zielgruppe mit 8,2 Prozent Marktanteil den zweitbesten Wert der Staffel verbuchte. Recht zufrieden kann man daneben aber auch bei Vox sein, wo "Einmal Camping, immer Camping" und "Ab ins Beet!" am Sonntag auf Marktanteile von 7,5 und 7,4 Prozent in der Zielgruppe kamen.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum konnte außerdem das ZDF starke Quoten einfahren: Dort erreichte "Terra X" mit Hannah Emde ab 19:30 Uhr im Schnitt 3,78 Millionen Personen, die 15,3 Prozent Marktanteil entsprachen. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen stieß die Doku-Reihe mit 8,8 Prozent Marktanteil auf ordentliches Interesse.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;