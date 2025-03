Dem direkten Duell zwischen "TV Total" und "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" ist ProSieben noch ausgewichen, Mitte März liefen dann aber "Schlag den Star" und Raabs RTL-Pendant "Stefan und Bulli gegen irgendson Schnulli" in direkter Konkurrenz. Beide kamen dabei mit einem blauen Auge davon, titelte DWDL mit Blick auf die Quoten am Morgen danach: Raab blieb trotz deutlicher Verluste im Vergleich zur Premiere Ende letzten Jahres vorn, ProSieben erzielte trotzdem beim jungen Publikum einen zweistelligen Marktanteil.

Nun liegen die endgültig gewichteten Zahlen vor, die auch Livestreams sowie die zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg innerhalb von drei Tagen umfassen - und da konnte sich "Schlag den Star" in der klassischen Zielgruppe nochmal ein ganzes Stück näher an die Schnulli-Show von RTL ranrobben. So erhöhte sich die Zahl der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer bei ProSeben nachträglich um rund 70.000, der Marktanteil erhöhte sich dadurch um 1,7 Prozentpunkte auf 12,3 Prozent. Bei der RTL-Show kam nachträglich hingegen kaum noch jemand dazu, wodurch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sogar um 0,3 Prozentpunkte auf 13,2 Prozent zurückging.

Auch in Sachen Gesamt-Reichweite legte "Schlag den Star" mit +0,14 Millionen nachträglich stärker zu als "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" (+0,04 Millionen), hier waren die Verhältnisse aber eindeutig: "Schlag den Star" blieb mit letztlich im Schnitt 0,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schon sehr deutlich hinter der Raab-Show, die im Schnitt insgesamt 1,42 Millionen Menschen ansahen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 14.03.

22:29 5,26

(+1,03) 24,7%

(+2,7%p.) 1,55

(+0,53) 30,1%

(+6,5%p.) ZDF Magazin Royale 14.03.

23:02 2,37

(+0,49) 14,2%

(+1,9%p.) 1,04

(+0,38) 26,0%

(+6,4%p.) Let's dance 14.03.

20:15 3,99

(+0,45) 18,5%

(+1,0%p.) 1,02

(+0,16) 21,8%

(+1,2%p.) Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa 16.03.

20:15 9,16

(+0,35) 31,3%

(-0,1%p.) 1,46

(+0,10) 22,5%

(-0,1%p.) Die Anstalt 11.03.

22:16 2,00

(+0,30) 12,6%

(+1,4%p.) 0,22

(+0,05) 7,3%

(+1,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 12.03.

20:15 1,24

(+0,29) 5,2%

(+1,0%p.) 0,77

(+0,19) 15,9%

(+2,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 13.03.

20:15 1,77

(+0,27) 7,4%

(+0,9%p.) 1,03

(+0,22) 19,9%

(+2,9%p.) extra 3 13.03.

22:53 2,10

(+0,25) 15,7%

(+1,2%p.) 0,36

(+0,05) 13,3%

(+0,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 13.03.

18:49 2,33

(+0,24) 11,6%

(+0,9%p.) 0,31

(+0,09) 9,8%

(+2,1%p.) Yvonne und der Tod 10.03.

20:15 6,54

(+0,23) 24,6%

(+0,0%p.) 0,35

(+0,05) 6,9%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 10.03.-16.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auch sonst war es für ProSieben wieder eine starke Woche bei den Nachgewichtungen. Schaut man sich nur die 20:15-Uhr-Sendungen an, dann liefen die vier Sendungen mit dem höchsten Marktanteils-Nachschlag in der klassischen Zielgruppe allesamt bei ProSieben, angeführt von den beiden Ausgaben von "Germany's Next Topmodel", die 2,9 und 2,8 Prozentpunkte drauflegen konnten. "Wer stiehlt Teddy Teclebrhan die Show?" konnte sich im Nachhinein noch um 1,8 Prozentpunkte auf stolze 23,7 Prozent Marktanteil steigern.

Bei RTL sticht in Sachen Nachgewichtung vor allem "Let's Dance" heraus. Keine andere 20:15-Uhr-Sendung konnte nachträglich die Gesamt-Reichweite so deutlich steigern. Sie stieg um 450.000 auf 3,99 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte um 1,2 Prozentpunkte auf 21,8 Prozent. Die insgesamt höchste Nachgewichtung in der Woche zwischen dem 10. und 16.3. verzeichnete aber natürlich wie üblich die "heute-show". Hier ging's wieder um über eine Million auf nun 5,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, dahinter lag das "ZDF Magazin Royale" mit einem Reichweitenplus von fast einer halben Million.

Enorme Aufschläge gab's in der vorletzten Woche auch für die Sat.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis", am Dienstag und Mittwoch um fast drei Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Wochen-Mittel erhöhte sich der Marktanteil von 4,2 auf 5,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe, die Gesamt-Reichweite von 0,74 auf 0,85 Millionen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 14.03.

22:29 5,26

(+1,03) 24,7%

(+2,7%p.) 1,55

(+0,53) 30,1%

(+6,5%p.) ZDF Magazin Royale 14.03.

23:02 2,37

(+0,49) 14,2%

(+1,9%p.) 1,04

(+0,38) 26,0%

(+6,4%p.) Die Landarztpraxis 11.03.

18:58 0,82

(+0,16) 3,9%

(+0,6%p.) 0,23

(+0,10) 7,2%

(+2,9%p.) TV Total 11.03.

23:26 0,21

(+0,07) 2,4%

(+0,7%p.) 0,15

(+0,06) 8,3%

(+2,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 13.03.

20:15 1,77

(+0,27) 7,4%

(+0,9%p.) 1,03

(+0,22) 19,9%

(+2,9%p.) Die Landarztpraxis 12.03.

18:58 0,83

(+0,19) 3,8%

(+0,8%p.) 0,19

(+0,11) 5,3%

(+2,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 12.03.

20:15 1,24

(+0,29) 5,2%

(+1,0%p.) 0,77

(+0,19) 15,9%

(+2,8%p.) Markus Lanz 13.03.

23:21 1,85

(+0,18) 20,3%

(+0,8%p.) 0,28

(+0,07) 14,9%

(+2,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 13.03.

18:49 2,33

(+0,24) 11,6%

(+0,9%p.) 0,31

(+0,09) 9,8%

(+2,1%p.) Wer stiehlt mir die Show? 16.03.

20:15 1,68

(+0,23) 7,3%

(+0,7%p.) 1,19

(+0,18) 23,7%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 10.03.-16.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;