Von den Spitzen-Quoten der ersten Staffel ist "Promis unter Palmen" bei der Neuauflage in diesem Jahr weit entfernt - zuletzt erzielte die Realityshow in Sat.1, auf Basis vorläufig gewichteter Daten, sogar mehrfach weniger als sieben Prozent Marktanteil. Insofern kann man in Unterföhring jetzt ein wenig aufatmen: In dieser Woche steigerte sich "Promis unter Palmen" auf gute gute 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und damit den zweitbesten Wert der laufenden Staffel.

Die Millionen-Marke verpasste die Show beim Gesamtpublikum trotzdem knapp: 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei, was gegenüber der Vorwoche aber ebenfalls einem ordentlichen Plus entsprach. Die im Anschluss gezeigte "Late-Night-Show" tat sich mit 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe allerdings schon deutlich schwerer, ehe die Wiederholung der aktuellen Folge am späten Abend schließlich sogar auf dürftige 2,1 Prozent zurückfiel.

Zumindest um 20:15 Uhr ging Sat.1 dank "Promis unter Palmen" am Montag aber als größter Verfolger von "Wer wird Millionär?" hervor - knapp vor dem Spielfilm "Bad Neighbors 2" bei ProSieben und der Kuppelshow "First Dates Hotel" bei Vox, die es auf Werte von 7,6 und 7,5 Prozent brachten. Ihren jüngsten Aufwärtstrend unterstrichen daneben außerdem "Die Geissens" bei RTLzwei: Zwar waren insgesamt nur knapp über eine halbe Million Menschen dabei, doch in der Zielgruppe verbuchten die beiden Folgen der Dokusoap diesmal gute Marktanteile von 5,8 und 5,6 Prozent.

Dahinter sortierte sich unterdessen Kabel Eins ein, wo der Spielfilm "True Lies - Wahre Lügen" auf solide 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Bei Nitro wiederum punktete "Speed" um 20:15 Uhr mit 2,9 Prozent, während RTL Up vor allem am späten Abend überzeugte - dort schraubte "Hinter Gittern" den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zeitweise auf mehr als sieben Prozent und trug damit neben den Daytime-Gerichtsshows maßgeblich dazu bei, dass der Tagesmarktanteil mit 2,7 Prozent ausgesprochen gut ausfiel.

