Schon seit mehreren Jahren hält ProSiebenSat.1 die Rechte an der Übertragung der Länderspiele der U21-Fußball-Nationalmannschaft, für gewöhnlich wertet man diese im linearen TV bei ProSieben Maxx aus - und stößt damit meist auf ziemlich überschaubares Interesse. Bei der Partie zwischen der Slowakei und Deutschland waren am Freitagvorabend im Schnitt gerade mal rund 160.000 Fußball-Fans mit dabei, als ProSieben Maxx im November Spiele gegen Frankreich und Dänemark übertrug, pendelte die Reichweite zwischen 0,19 und 0,31 Millionen.

Vom Aufeinandertreffen mit Spanien versprach man sich bei ProSiebenSat.1 aber offenbar deutlich mehr und zeigte das Spiel daher nicht bei ProSieben Maxx, sondern bei Sat.1. Und das hat sich bezahlt gemacht: Am Dienstagabend waren 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer während der ersten 45 Minuten dabei, die zweite Halbzeit verfolgten dann sogar 1,85 Millionen Fußball-Fans.

Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen somit bei 6,0 und 9,5 Prozent während der beiden Hälften, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 10,9 und 12,0 Prozent noch deutlich besser aus. In jedem Fall war Sat.1 damit deutlich erfolgreicher als sonst mit seinem Serien-Programm am Dienstagabend. "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" zeigte man dann am späten Abend übrigens trotzdem noch - kam damit aber nicht über 4,2 und 5,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

Noch eine gute Nachricht für Sat.1: Am Vorabend steigerte sich die "Landarztpraxis" mit 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen neuen Staffelbestwert (im Vergleich nur die vorläufig gewichteten Quoten ohne zeitversetzte Nutzung). Insgesamt hatten 0,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag der Marktanteil hier bei 5,9 Prozent.

