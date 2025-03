ProSieben bleibt mit "Germany's next Topmodel" weiterhin auf Erfolgskurs. Nachdem am Mittwochabend bereits die letzte reine Männer-Folge für gute Quoten sorgte, legte das Format am Donnerstag erwartungsgemäß noch eine Schippe drauf. Durchschnittlich 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für die Show mit Heidi Klum, darunter 800.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe überzeugte "GNTM" dadurch mit einem sehr guten Marktanteil von 17,0 Prozent, der durch zeitversetzte Nutzung sicher noch höher ein ganzes Stück ausfallen wird.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass ProSieben aus dem starken Vorlauf weiterhin zu wenig macht. Die anschließende Dokusoap "Dr. Rick & Dr. Nick" fiel jedenfalls auf nur noch 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück und musste sich mit einem mäßigen Marktanteil von 6,8 Prozent in der Zielgruppe zufrieden geben. Als der Sender am späten Abend schließlich "Germany's next Topmodel" wiederholte, lag der Marktanteil sogar bei gerade mal noch 2,9 Prozent. So erklärt sich dann auch, weshalb ProSieben ganz knapp die Tagesmarktführerschaft verpasste: Die ging letztlich an RTL, das mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent in der Zielgruppe nur 0,2 Prozentpunkte vor ProSieben landete.

Tatsächlich schlug sich auch der Kölner Sender am Abend durchaus wacker. So überzeugte "Mario Barth deckt auf!" zunächst mit einem Marktanteil von 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "RTL Direkt" fiel danach auf 9,4 Prozent zurück, ehe das "Stern TV Spezial" mit dem Titel "24 Stunden - Kampf gegen Drogen" ordentliche 10,1 Prozent erzielte. Für das "Nachtjournal" waren zudem um Mitternacht noch 11,5 Prozent Marktanteil drin. Dazu kommen gute Quoten am Vorabend, allen voran für "RTL aktuell" und "GZSZ", die letztlich den Unterschied machten.

Zumindest mit Blick auf 20:15 Uhr kann man aber auch bei Sat.1 zufrieden sein. Dort bewegte sich Jörg Pilawas "1% Quiz" beim Gesamtpublikum mit 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf Augenhöhe mit Mario Barth und Heidi Klum und fuhr darüber hinaus in der Zielgruppe gute 9,5 Prozent Marktanteil ein - der beste Wert seit Januar. Das Zusammenspiel mit "Darf ich das?" funktionierte allerdings auch diesmal wieder nur bedingt: Das "Quiz für Rechthaber" fiel im Anschluss auf schwache 5,5 Prozent Marktanteil zurück, markierte damit allerdings immerhin einen neuen Bestwert.

