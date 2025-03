am 28.03.2025 - 09:28 Uhr

Als großer Quoten-Hit ging die erste Folge der RTLzwei-Dokusoap "Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa" zwar noch nicht durch, doch zum Auftakt der Staffel bewegte sich das Format am Donnerstagabend zumindest auf Höhe des Senderschnitts. Durchschnittlich 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr, darunter 200.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 4,2 Prozent.

RTLzwei musste sich damit zunächst Kabel Eins geschlagen geben, wo "Achtung Abzocke" in dieser Woche mit 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte und insgesamt 590.000 Menschen erreichte. Im Anschluss steigerte eine Wiederholung des Formats den Marktanteil von Kabel Eins noch auf 5,6 Prozent. Aber auch RTLzwei legte zu: Mit einer neuen "Trödeltrupp"-Folge erzielte der Sender um 22:20 Uhr schöne 5,8 Prozent Marktanteil. Erst mit einer Wiederholung ging das Interesse später auf 3,8 Prozent zurück.

Kabel Eins wiederum setzte am Donnerstagabend auf Filme und konnte damit ordentliche Quoten erzielen. "James Bond 007: Ein Quantum Trost" verzeichnete insgesamt 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,7 Prozent in der Zielgruppe. Das reichte, um sich deutlich gegenüber RTLzwei und Kabel Eins durchzusetzen, nicht aber gegen ProSieben, RTL und Sat.1. Auch "Ghost Rider: Spirit Of Vengeance" bewegte sich anschließend mit 6,5 Prozent auf dieser Flughöhe.

Unter den kleinen Sendern erwischte indes etwa RTL Super einen guten Abend. Dort steigerte "CSI: Miami" den Marktanteil auf bis zu 3,3 Prozent in der Zielgruppe. Bei RTL Up lag "Monk" derweil zwar zeitweise bei weniger als einem Prozent, drehte dafür aber zu später Stunde umso mehr auf - selbst nach Mitternacht waren noch über 200.000 Menschen dabei, der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt in der Spitze bei tollen 8,2 Prozent.

Mit einem Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent war RTL Up dann auch bei den 14- bis 49-Jährigen der stärkste Spartensender. Zum Vergleich: Kabel Eins schaffte 4,0 Prozent, RTLzwei immerhin 4,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;