Der Animationsfilm "Rapunzel - Neu verföhnt" hat dem Disney Channel am Freitag einen Platz in den Top 20 der meistgesehenen Sendungen des Tages in der Zielgruppe eingebracht. Mit durchschnittlich 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Rapunzel" um 20:15 Uhr einen starken Marktanreil von 4,4 Prozent. Insgesamt schalteten 530.000 Personen ein. Fast genauso viele blieben danach dran, um das kurze Special "Rapunzel - Verföhnt, verlobt, verheiratet" zu sehen, dessen Marktanteil in der Zielgruppe sogar auf 4,8 Prozent anzog.

Und auch im weiteren Verlauf des Abends war der Disney Channel überaus erfolgreich: Mit einem Marktanteil von 3,8 Prozent bewegte sich auch "Prince of Persia - Der Sand der Zeit" noch sehr deutlich über den Normalwerten des Senders, der dann auch mit einem sehr guten Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf Augenhöhe mit Nitro lag. Stärkster Spartensender war jedoch RTL Up, das mit 3,3 Prozent Marktanteil nur knapp hinter Kabel Eins landete. Hier punkteten einerseits die Gerichtsshows im Tagesprogramm mit bis zu 610.000 Personen, andererseits aber auch die abendlichen Sitcoms, die nach 22 Uhr konstant über drei Prozent Marktanteil holten und sich bis in die Nacht hinein auf bis zu 8,4 Prozent steigerten.

Auch bei Kabel Eins drehten die Quoten erst spät auf - zunächst bewegten sich die Marktanteile von "Navy CIS" in der Primetime jedoch über Stunden hinweg nur um drei Prozent. Deutlich erfolgreicher war da schon Vox, das mit "Goodbye Deutschland" um 20:15 Uhr gute 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Aber auch für RTLzwei verlief der Abend nach Plan: Dort erreichte "Prometheus - Dunkle Zeichen" zunächst 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Predator" mit 6,1 Prozent fast genauso stark war.

Einen bitteren Rückschlag musste RTLzwei dagegen am Nachmittag hinnehmen. Während "Frauentausch" und "Hartz und herzlich" zuvor noch mit Marktanteilen von 8,9 und 6,7 Prozent überzeugten, fiel die Dokusoap "Von Hecke zu Hecke" um 16:08 Uhr auf desolate 0,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten gerade mal 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um die neue Folge zu sehen. Beides bedeutete neue Tiefstwerte für das Format.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;