Von wegen "Abstellgleis": Der so benannte neue "Tatort" aus Dortmund war aus Quotensicht wie üblich auf der Überholspur. 8,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten am Sonntag ab 20:15 Uhr Das Erste eingeschaltet und sorgten so für herausragende 30,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Der ARD-Krimi lag damit nicht nur bei Gesamtpublikum weit vor der Konkurrenz, auch in der jüngeren Altersgruppe kam angesichts von 1,47 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 23,7 Prozent kein anderes Primetime-Programm auch nur in die Nähe.

Stärkster Verfolger insgesamt war dabei auch in dieser Woche wieder das ZDF. "Zimmer im Grünen - Herzenswege" war zwar nicht so gefragt wie die "Frühling"-Reihe zuletzt, holte mit 4,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber trotzdem einen guten Marktanteil von 15,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Zuspruch mit 6,0 Prozent Marktanteil allerdings überschaubar.

Sogar noch ein paar Leute mehr erreichte das ZDF im Anschluss mit dem "heute-journal", das im Schnitt 4,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte. Und auch "Mord im Mittsommer" lief am späten Abend prächtig: Rund drei Millionen Krimi-Fans waren ab 22:15 Uhr dabei, was den Marktanteil auf sehr gute 19,2 Prozent beim Gesamtpublikum trieb. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit nur 4,5 Prozent allerdings noch schlechter aus.

Im Ersten talkte Caren Miosga unterdessen vor 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Das reichte für einen Marktanteil von 14,4 Prozent beim Gesamtpublikum, 9,5 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Das war erwartungsgemäß etwas weniger als bei den Ausgaben, die zeitlich näher am Wahltermin lagen. Während im Ersten "Caren Miosga" lief, zeigte One den "Tatort" ab 21:45 Uhr übrigens nochmal - und erreichte hier nochmal 400.000 Personen. Mit 2 Prozent beim Gesamtpublikum sorgte der Krimi auch hier für nochmal für weit über Senderschnitt liegende Marktanteile.

