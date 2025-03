Mit einem nachträglichen Reichweitenplus von satten 1,23 Millionen auf 5,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer war die "heute-show" natürlich auch in der Woche zwischen dem 17. und 23. März wieder die Sendung, die nach der endgültigen Gewichtung der Quoten am stärksten ihre Zahlen im Vergleich zu den vorläufigen Zahlen steigern konnte. Das "ZDF Magazin Royale" liegt mit einem (trotzdem beachtlichen) Plus +430.000 diesmal allerdings nur auf Rang 4.

Den zweitgrößten Zuwachs nach Einrechnung von Livestreams sowie drei Tagen zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg verzeichnete diesmal stattdessen die RTL-Show "Let's Dance". Um 490.000 erhöhte sich hier die Reichweite bei der Sendung vom 21. März nachträglich noch auf 3,7 Millionen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum legte um 1,3 Prozentpunkte auf 17,5 Prozent zu, bei den 14- bis 49-Jährigen blieb man mit 19,8 Prozent letztlich nur knapp unter der 20-Prozent-Marke. Das parallel bei Sat.1 ausgestrahlte "The Voice Kids" konnte nur 100.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen, an den Marktanteilen änderte sich hier mit 5,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kaum etwas.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 21.03.

22:31 5,10

(+1,23) 25,1%

(+4,0%p.) 1,46

(+0,70) 31,0%

(+10,9%p.) Let's dance 21.03.

20:15 3,70

(+0,49) 17,5%

(+1,3%p.) 0,85

(+0,14) 19,8%

(+1,2%p.) Tatort: Die große Angst 23.03.

20:16 7,84

(+0,48) 25,2%

(+0,6%p.) 1,33

(+0,14) 17,6%

(+1,0%p.) ZDF Magazin Royale 21.03.

23:04 1,98

(+0,43) 12,6%

(+1,9%p.) 0,72

(+0,32) 20,8%

(+7,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.03.

20:15 1,35

(+0,27) 5,9%

(+0,9%p.) 0,84

(+0,21) 16,8%

(+3,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20.03.

20:15 1,55

(+0,25) 6,7%

(+0,9%p.) 0,86

(+0,18) 15,4%

(+2,3%p.) Notruf Hafenkante 20.03.

19:28 3,48

(+0,22) 15,8%

(+0,6%p.) 0,22

(+0,04) 5,4%

(+0,7%p.) RTL Fußball: Deutschland - Italien, 2. Hälfte 23.03.

21:47 10,41

(+0,21) 40,1%

(-0,5%p.) 3,37

(+0,10) 50,2%

(-0,6%p.) Der Staatsanwalt 21.03.

20:15 5,12

(+0,20) 19,8%

(-0,3%p.) 0,40

(+0,05) 8,2%

(+0,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 20.03.

18:50 2,26

(+0,20) 12,0%

(+0,7%p.) 0,30

(+0,05) 9,9%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.03.-23.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Anders die Lage im Show-Triell am Samstagabend. Hier konnte sich nachträglich vor allem ProSieben weiter steigern. Die Premiere von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" knackte nachträglich dank eines Reichweiten-Plus von rund 160.000 doch noch die Millionen-Marke. 1,02 Millionen sahen demnach letztlich im Schnitt zu. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich deutlich um 1,6 Prozentpunkte auf 16,3 Prozent.

"Drei gegen Einen - Die Show der Champions" bei RTL gewann nachträglich hingegen nur 20.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, der Marktanteil bei den 14- bi 49-Jährigen ging damit sogar noch um 0,3 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent zurück. Auch der Marktanteil des ZDF-"Quiz-Champion" sank beim jungen Publikum nachträglich leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 10,6 Prozent. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich noch um etwa 90.000 auf 3,67 Millionen.

Vergleichsweise hoch fiel der Nachschlag diesmal auch beim "Tatort" aus - hier macht sich wohl auch bemerkbar, dass er in direkter Konkurrenz zum Fußball-Länderspiel bei RTL lief, sodass manch einer ihn wohl lieber zeitversetzt schaute. Die Reichweite erhöhte sich jedenfalls nachträglich noch um 480.000 auf 7,84 Millionen, wodurch der Marktanteil noch die 25-Prozent-Marke überspringen konnte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 21.03.

22:31 5,10

(+1,23) 25,1%

(+4,0%p.) 1,46

(+0,70) 31,0%

(+10,9%p.) ZDF Magazin Royale 21.03.

23:04 1,98

(+0,43) 12,6%

(+1,9%p.) 0,72

(+0,32) 20,8%

(+7,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.03.

20:15 1,35

(+0,27) 5,9%

(+0,9%p.) 0,84

(+0,21) 16,8%

(+3,1%p.) Markus Lanz 18.03.

23:18 1,55

(+0,17) 17,6%

(+1,0%p.) 0,22

(+0,05) 12,3%

(+2,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20.03.

20:15 1,55

(+0,25) 6,7%

(+0,9%p.) 0,86

(+0,18) 15,4%

(+2,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 21.03.

23:00 0,11

(+0,06) 1,1%

(+0,6%p.) 0,06

(+0,05) 2,5%

(+2,2%p.) Bluey 21.03.

18:01 0,12

(+0,04) 0,9%

(+0,2%p.) 0,09

(+0,04) 5,3%

(+1,8%p.) Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) 22.03.

20:15 1,02

(+0,16) 4,6%

(+0,6%p.) 0,74

(+0,10) 16,3%

(+1,6%p.) Die Landarztpraxis 17.03.

18:59 0,90

(+0,14) 4,3%

(+0,5%p.) 0,22

(+0,06) 6,7%

(+1,4%p.) Terra X Harald Lesch 18.03.

22:49 1,26

(+0,09) 9,5%

(+0,4%p.) 0,21

(+0,04) 7,9%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.03.-23.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;