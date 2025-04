Auch wenn Kabel Eins weite Teile seines Programms mit US-Fiction bestückt: In der Daytime sind die US-Serien aktuell auf dem Rückzug. Auf dem 16-Uhr-Slot will der Sender künftig nicht mehr alte "Castle"-Folgen zeigen, sondern abwechselnd verschiedene Eigenproduktionen, diese allerdings nur als Wiederholung (DWDL.de berichtete). Den Auftakt machte am Montag das im vergangenen Jahr in Sat.1 gefloppte "Schnäppchen-Menü".

Zum Auftakt bei Kabel Eins besteht für die Kochsendung aber noch viel Luft nach oben: 180.000 Menschen schalteten ein und sorgten beim jungen Publikum so für 3,3 Prozent Marktanteil. Damit lief es aber auch nicht schlechter als für "Castle" in den zurückliegenden Wochen, die US-Serie enttäuschte zuletzt immer wieder mit extrem niedrigen Quoten. "Abenteuer Leben täglich" und "Mein Lokal, Dein Lokal" holten später übrigens noch gute 5,2 und 5,3 Prozent, ehe es für "Achtung Kontrolle" wieder auf 3,3 Prozent bergab ging.

Doch auch andere Sender hatten in der Daytime Probleme: Bei RTLzwei holte "Von Hecke zu Hecke" um 16 Uhr nur 2,3 Prozent Marktanteil - damit lag man noch hinter Kabel Eins. Auch "Hartz und herzlich" war danach mit bis zu 3,5 Prozent kein Erfolg. In Sat.1 erzielte "Lebensretter hautnah" 6,6 Prozent, nachdem "Auf Streife" zuvor noch zu 8,0 Prozent gut war. Wirklich schwer tat sich Sat.1 dann aber zwischen 17 und 19 Uhr, sowohl "Notruf" als auch "Lenßen übernimmt" lagen meilenweit unter Senderschnitt. Und bei RTL erzielte der "Blaulicht-Report" bei seiner Rückkehr ins Programm mit einer neuen Ausgabe lediglich 7,9 Prozent Marktanteil und war damit das schwächste Glied am Nachmittag des Senders.

Zufrieden sein kann man dagegen bei Vox: "Shopping Queen" erzielte am Nachmittag zwar nur 4,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Die Dekoprofis" steigerten sich danach jedoch auf 8,2 Prozent und auch "Zwischen Tüll und Tränen" erzielte gute 8,0 Prozent. Am Vorabend sorgten "First Dates" und "Das perfekte Dinner" sogar für noch bessere 9,2 und 9,5 Prozent.

Doch noch einmal kurz zurück zu Kabel Eins, das sich in der Daytime hier und da zwar schwer tat, dafür aber in der Primetime überzeugen konnte. Den Film "Iron Man" sahen beim Sender zur besten Sendezeit 640.000 Menschen, beim jungen Publikum entsprach das guten 6,1 Prozent. "Alien vs. Predator" fiel später aber auf 3,2 Prozent zurück und so war Kabel Eins am Montag mit 4,3 Prozent Tagesmarktanteil das schwächste der acht großen Vollprogramme.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;