Mehr als sechs Millionen Menschen haben alleine im Ersten das DFB-Pokalhalbfinale zwischen Bielefeld und Leverkusen gesehen, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug rund 30 Prozent (DWDL.de berichtete). Doch vor allem RTL und ProSieben stellten unter Beweis, dass auch dagegen noch gute Quoten drin sein können. Sebastian Pufpaff unterhielt bei "TV Total" 1,06 Millionen Menschen, beim jungen Publikum war man angesichts von 12,9 Prozent erster Fußball-Verfolger.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Erfolg nach "TV Total" schnell verflogen war. "Fake News" konnte das Publikum im Anschluss nicht halten, hier sorgten 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer lediglich für 4,7 Prozent Marktanteil. Eine Wiederholung von "Chris Du das hin?" fiel danach sogar noch auf 2,1 Prozent zurück.

RTL setzte zur besten Sendezeit auf den Bamberg-Krimi "Behringer und die Toten", wobei es sich dabei nur um eine alte Folge handelte, die im vergangenen Jahr erstmals ausgestrahlt wurde. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: Mit 3,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern holte man nicht nur starke 13 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, man war auch nach dem DFB-Pokal das meistgesehene Programm um 20:15 Uhr. "Behringer und die Toten" holte damit in Wiederholung mehr Reichweite als die anderen RTL-Krimis zuletzt in Erstausstrahlung (auch "Behringer und die Toten" lag zuletzt mit zwei neuen Fällen unter der 3-Millionen-Marke). Als RTL die Folge im Februar 2024 erstmals zeigte, waren übrigens 3,24 Millionen Menschen mit dabei - also nur unwesentlich mehr als jetzt.

Völlig untergegangen ist derweil Sat.1: "Criminal Minds: Evolution" tat sich bereits in den vergangenen Wochen schwer, jetzt kam die US-Serie mit zwei Folgen nur auf 3,9 und 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Damit lag Sat.1 noch hinter Kabel Eins, das mit dem Film "Madagascar" immerhin 4,6 Prozent erzielte. "Hartz Rot Gold - Armutskarte Deutschland" bei RTLzwei war zu 4,2 Prozent gut und bei Vox holte eine "Hot oder Schrott"-Wiederholung 6,3 Prozent.

