Die RTL-Show "Du gewinnt hier nicht die Million" ist zum zweiten Mal in Folge beim jungen Publikum bei einem einstelligen Marktanteil hängen geblieben. Gegen die starke Fußball-Konkurrenz im ZDF reichte es am Mittwoch nur noch zu 8,9 Prozent Marktanteil - Tiefstwert für Stefan Raab. 440.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen zu, damit war die Show aber immerhin die erfolgreichste man dem Pokal-Halbfinale. Insgesamt schalteten 930.000 Menschen ein.

Robuster präsentierte sich Sat.1, wo "Das große Promibacken" 1,57 Millionen Menschen erreichte - und damit exakt so viele wie vor einer Woche. In der klassischen Zielgruppe kam die Show auf 7,7 Prozent Marktanteil, das war ein halber Prozentpunkt mehr als bei der vorherigen Folge und insgesamt der zweithöchste Wert der laufenden Staffel.

Doch noch einmal zurück zu RTL, wo sich "Stern TV" später am Abend auf 10,2 Prozent Marktanteil steigerte. Freude gemacht haben dürfte den Verantwortlichen in Köln außerdem die Frühschiene. "Punkt 6" erzielte in der klassischen Zielgruppe starke 17,7 Prozent, "Punkt 7" und "Punkt 8" steigerten sich danach sogar noch auf 19,7 und 20,6 Prozent. Für die beiden letztgenannten Sendungen sind das Jahresbestwerte. "Punkt 6" holte derweil bei den 14- bis 59-Jährigen angesichts von 18,0 Prozent einen neuen Rekord. Das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" lag am Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen übrigens ebenfalls bei starken 18,4 Prozent.

Deutlich kleinere Brötchen backen mussten ProSieben und RTLzwei, die sich in der Primetime schwer taten. Die Rankingshow "Darüber staunt die Welt - Crazy Kids" erreichte bei ProSieben lediglich 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum entsprach das 4,6 Prozent. Bei RTLzwei steigerte sich die 21:25-Uhr-Ausgabe der "Couple Challenge" zwar auf eine Reichweite von 400.000 (Bestwert der laufenden Staffel), aber auch damit waren nur 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. Die erste Ausgabe blieb zuvor noch bei 2,6 Prozent hängen. Beide Sender lagen damit auch deutlich hinter Vox, das mit dem Film "Pixels" 6,4 Prozent holte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;